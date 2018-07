Jeder kocht sein eigenes Ampel-Süppchen

Anzeige

Berlin.Die Reklame des Discounters Netto schmeckt nicht jedem. Im Bild: Zuckerkristalle auf schwarzem Untergrund, ausgelegt in schmalen Linien wie Kokain-Konsumenten sie ebenfalls formen. Dazu der Satz: „Das weiße Zeug tut dir nicht gut!“ Daraufhin ätzte die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker in der Lebensmittelzeitung mit einer ganzseitigen Anzeige: „Dealer gesucht? Dann geh doch zu Netto!“ So oder so – die Werbung steht für ein Umdenken bei Supermärkten, aber auch bei Herstellern.

Die ersten Konzerne geben ihren Widerstand gegen einen neuen Umgang mit Zucker, aber auch mit Salz und Fett auf. Danone, einer der größten Lebensmittelproduzenten weltweit, ist dabei jetzt vorgeprescht. Das französische Unternehmen bringt ab 2019 Schritt für Schritt seine 70 verschiedenen Molkereiprodukte wie Joghurt oder Pudding mit einer Nährwert-Kennzeichnung in Ampelfarben in die Kühlregale. Das Prinzip: Dickmacher bekommen ein Rot, Gesundes leuchtet grün – ja nach Gehalt an Fett, Salz und Zucker. Bisher zuckern oder salzen viele Verbraucher zu viel, und das mit Folgen.

Briten haben vorgelegt Vorbild für eine EU-weite Nährwertampel könnte das Modell der britischen Lebensmittelbehörde FSA sein, das sie bereits vor gut zehn Jahren empfohlen hat. Der Gehalt an Fetten, gesättigten Fetten (meist aus tierischen Lebensmitteln), Zucker und Salz eines Lebensmittels bekommt dabei ein Grün, Gelb oder Rot. Er bezieht sich auf den Wert pro 100 Gramm oder 100 Milliliter. Das Zuckerfeld wird zum Beispiel rot, wenn ein Produkt mehr als 15 Prozent Zucker enthält. Ähnlich ist das bei Fett oder Salz. Bislang scheiterte das Modell aber in den EU-Gremien. Die Kritiker sorgten sich mal um den naturtrüben Bioapfelsaft, mal um das italienische Olivenöl. Die eine Flasche bekäme wie jeder Saft ein Rot wegen zu viel Zucker, die andere wie alle Ölsorten wegen hohen Fettgehalts. ger

Zwei Drittel der Männer und gut jede zweite Frau gelten in Deutschland als übergewichtig oder adipös, also fettleibig, auch bei den jüngeren zwischen drei und 17 Jahren sind es schon 15 Prozent. Bluthochdruck, Probleme mit Herz, Kreislauf, Gelenken sowie Diabetes drohen. Nur: Verbraucher ahnen oft nicht, was in einer Mahlzeit steckt. In einer Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung mit mehr als 300 Eltern-Kind-Paaren unterschätzten drei von vier Eltern den Zuckergehalt von Lebensmitteln, vor allem im Fruchtjoghurt oder Orangensaft.