Jeder siebte Betrieb steht still

Mannheim.Viele Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar leiden erheblich unter dem aktuellen Lockdown. 59 Prozent der Betriebe berichten von Nachfragerückgängen – besonders in den unmittelbar vom Lockdown betroffenen Branchen wie Gastronomie und Hotellerie, Tagungs-, Event- und Kulturwirtschaft sowie Fitnessstudios würden so gut wie keine Umsätze mehr erzielt. Das ergab Mitte November eine IHK-Blitzumfrage bei 383 Unternehmen, über die die Kammer am Freitag berichtete.

„Vielen fehlt Nachfrage“

Demnach berichten 14 Prozent der Unternehmen von einem Stillstand ihrer geschäftlichen Tätigkeit, die Hälfte davon aufgrund staatlicher Schließungsanordnung, die andere Hälfte aus anderen Gründen wie beispielsweise zu geringer Nachfrage oder dem Ausfall von Mitarbeitern. „Vielen Unternehmen fehlt im Herbst 2020 Nachfrage, sei es direkt aufgrund der Corona-Pandemie oder durch den Lockdown, der seit November gilt“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke der Mitteilung zufolge. So verzeichneten 40 Prozent der befragten Einzelhändler Umsatzeinbrüche von mehr als 25 Prozent.

36 Prozent der Betriebe nehmen laut IHK staatliche Unterstützung in Anspruch, mehr als drei Viertel davon nutzen Kurzarbeitergeld. Das bedeute im Umkehrschluss, dass 64 Prozent der Firmen nicht von staatlichen Unterstützungsangeboten profitierten. Nitschke betonte, dass es der Staat nicht bei finanziellen Hilfen belassen dürfe: „62 Prozent der Betriebe fordern den Abbau bürokratischer Hürden, und 36 Prozent wollen einen Ausbau der digitalen Infrastruktur.“ fas

