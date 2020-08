Jetzt ist Luxemburg gefragt

Walldorf/Erfurt.Der Streit um das Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung des SAP-Aufsichtsrats schwelt schon seit Jahren – und wird sich weiter hinziehen. Denn das Bundesarbeitsgericht in Erfurt will den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zur Sache anhören. Konkret geht es um die Frage: Muss ein exklusives Vorschlagsrecht für Aufsichtsratssitze, das Gewerkschaften zusteht, auch gewahrt bleiben, wenn

...