John Deere im Plus

John Deere ist für das europäische Traktorengeschäft zuversichtlich. © dpa

Mannheim.Der weltweite Umsatz des Landmaschinenherstellers John Deere ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um sechs Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (rund sieben Milliarden Euro) gesunken. Das teilte der US-Konzern, dessen Europa-Zentrale in Mannheim angesiedelt ist, am Freitag mit. Der Gewinn lag bei 517 Millionen Dollar (etwa 476 Millionen Euro) – ein Plus von vier Prozent.

Im Quartalsergebnis zeigten sich ersten Vorzeichen der Stabilisierung in der US-Landwirtschaft, so Deere-Konzernchef John C. May. Gleichwohl sind die Umsätze im Bereich Landmaschinen im ersten Quartal gesunken. Dies konnte John Deere der Mitteilung zufolge allerdings durch höhere Preise, geringere Produktionskosten niedrigere Ausgaben für Garantiemaßnahmen mehr als wettmachen – der Betriebsgewinn in der Sparte legt um sieben Prozent auf 373 Millionen Dollar zu. In der Prognose für 2020 erwartet John Deere auf dem europäischen Markt einen etwa gleichbleibenden Umsatz mit Traktoren und Mähdreschern. mica

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020