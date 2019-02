John Deere steigert Umsatz

Moline/Mannheim.Der Landmaschinenhersteller John Deere hat seinen Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 16 Prozent auf 6,94 Milliarden US-Dollar (rund 6,1 Milliarden Euro) gesteigert. Das teilte der US-Konzern, dessen Europa-Zentrale in Mannheim sitzt, mit. Der Gewinn lag bei 498,5 Millionen Dollar (ca. 440 Millionen Euro). Im ersten Quartal 2018 hatte die US-Steuerreform dem Traktorenhersteller noch einen hohen Verlust eingebrockt.

Höhere Material- und Logistikkosten würden das Ergebnis weiter beeinflussen, wird US-Konzernchef Samuel R. Allen in einer Mitteilung zitiert. Hinzu komme, dass die John-Deere-Kunden – vor allem Landwirte – durch Zölle und Handelsbeschränkungen verunsichert seien. Bei der Anschaffung neuer Maschinen seien sie deshalb zurückhaltend. Trotzdem erwarte er für 2019 gute Ergebnisse, so Allen. Besonders stark, nämlich um rund ein Drittel, legten die Umsätze im ersten Quartal in der Bau- und Forstmaschinensparte zu. Dazu trug auch die Wirtgen Gruppe bei, die der Konzern 2017 übernommen hatte.

Zu Wirtgen gehört die Firma Vögele in Ludwigshafen, die Straßenfertiger herstellt. Für 2019 rechnet John Deere mit einem Gewinn von umgerechnet 3,18 Milliarden Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das Unternehmen, das in Mannheim mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt, einen Gewinn von 2,07 Milliarden Euro erwirtschaftet. tat

