Brüssel.Der Kampf gegen das Bienensterben kann beginnen. Drei der bisher wichtigsten Insektengifte dürfen in der Europäischen Union (EU) künftig nicht mehr auf den Äckern eingesetzt werden. Darauf haben sich die Vertreter der 28 Mitgliedstaaten gestern in Brüssel verständigt. Was passiert nun?

Kann das Bienensterben jetzt gestoppt werden?

Davon gehen die Experten aus. Der Beschluss der Mitgliedstaaten bedeutet, dass drei Insektizide aus der Familie der Neonikotinoiden nicht mehr im Freiland ausgebracht werden dürfen – nur noch in Gewächshäusern. Diese drei Wirkstoffe schützen zwar das Saatgut vor beißenden und saugenden Insekten wie Schildläusen oder Kirschfruchtfliegen. Sie werden aber auch von Bienen und Hummeln aufgenommen, schädigen deren zentrales Nervensystem, was zu Krämpfen und zum Tod führt.

Durften diese Insektizide bisher frei genutzt werden?

Nein. Schon seit 2013 war die Nutzung für bestimmte Pflanzen wie Mais, Raps, Sonnenblumen und beim Anbau von Kirschen, Äpfeln oder Gurken verboten. Erlaubt blieben die Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam bei Weizen oder Gerste, wenn die Getreide zwischen Januar und Juni ausgesät wurden. Auch bei Zuckerrüben war der Einsatz bis jetzt erlaubt.