Berlin.Hate Speech und Fake News, Datenschutz und Netzpolitik, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit: Auf der re:publica hat sich die Netzgemeinde mit drängenden Digitalthemen auseinergesetzt. „Wir freuen uns, dass wir sehr viele notwendige gesellschaftliche Debatten weiterführen konnten oder vielleicht dazu beigetragen haben, sie anzustoßen“, sagte Mitgründer Markus Beckedahl zum Abschluss gestern. An drei Tagen waren insgesamt an die 10 000 Menschen in die Berliner Station gekommen – ein Besucherrekord.

Der Reporter und Nachrichten-Moderator Richard Gutjahr berichtete von seinem Kampf gegen organisierte Internet-Trolle und Verschwörungstheoretiker. Wer zum Ziel von Hass-Attacken werde, müsse zurückschlagen, sagte der Journalist. Gutjahr hatte sich 2016 sowohl beim Amoklauf von München als auch beim Terroranschlag an der Strandpromenade von Nizza zufällig in der Nähe der Tatorte befunden und von dort für die ARD berichtet. Kurz danach erhielt seine Familie Morddrohungen.

Zuvor hatte der Fernsehmoderator Jan Böhmermann mit einem „Call to Action“ dazu aufgerufen, sich im Rahmen einer Satireaktion am Kampf gegen Hass, Populismus und Verschwörungstheorien im Netz zu beteiligen. Die Teilnehmer der Aktion „Reconquista Internet“ sollen in geplanten Aktionen „Liebe und Vernunft“ im Netz verbreiten – nach dem Vorbild des rechtsextremen Online-Forums „Reconquista Germanica“, dessen Nutzer gemeinsam Hasskampagnen planen.