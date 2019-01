Kapseln und Pads sorgen für hohe Gewinne

Frankfurt.Weltweit werden schätzungsweise täglich mehr als zwei Milliarden Tassen Kaffee getrunken, der größte Teil davon in Europa, den USA und Brasilien. Allerdings: Die Produzenten – in der Regel Millionen von Kleinbauern – haben davon wenig. „Von diesem lukrativen Markt profitieren hauptsächlich die großen Röster und Kaffeehändler“, sagt Andrea Fütterer, Vorsitzende des Forums Fairer Handel und Leiterin der Grundsatzabteilung beim Handelshaus GEPA. Kaffeebäuerinnen und -bauern müssten sich nicht selten mit Einkommen unter dem Produktionsniveau begnügen.

Diese Aussagen belegt das Forum mit einer Studie aus Frankreich, die gestern vorgelegt wurde, und mit Zahlen zum deutschen Kaffeemarkt. In Deutschland sieht das Forum eine Schieflage: Danach sind die Einnahmen aus dem Kaffeegeschäft in den Produktionsländern zwischen 1994 und 2017 um 130 Millionen Euro und damit um zehn Prozent gesunken. Dagegen sei der Umsatz bei Röstern und Händlern im gleichen Zeitraum um 215 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen.

Dabei entfallen der Analyse zufolge in Deutschland 75 Prozent des Umsatzes mit Kaffee, der zuhause getrunken wird, auf die acht größten Konzerne. An der Spitze steht dabei mit einem Anteil von rund 22 Prozent Jacobs Douwe Egberts. Tchibo kommt auf zwölf, Aldi und Nestlé kommen jeweils auf zehn Prozent. Weltweit liegt Nestlè mit 34 Prozent vor Douwe (30 Prozent) und Lavazza (17 Prozent) an der Spitze. Beim Kaffeetrinken außer Haus rangiert Starbucks mit einem Anteil von etwa 21 Prozent ganz vorn.

Beim häuslichen Kaffeekonsum gibt es, so die Studie, die größten Verdienstspannen bei portioniertem Kaffee, also bei Pads und Kapseln. 2017 hätten die Preise für gemahlenen Kaffee im Schnitt bei 10,60 Euro je Kilo gelegen. Bei Kaffeebohnen seien es 13,60 gewesen, bei Pads und Kapseln 22,10. Gleichzeitig sei der Anteil von gemahlenem Kaffee von 2012 bis 2017 von 51 auf 42 Prozent geschrumpft, während Kaffeebohnen von 13 auf 18 und Kapseln/Pads von 20 auf 24 Prozent zugelegt hätten.

Fairer Kaffee mit geringem Anteil

Dagegen kommt fair gehandelter Kaffee zwar stetig, aber nur langsam voran. Der Marktanteil lag 2017 bei überschaubaren 4,8 Prozent. Die große Diskrepanz wird der Studie zufolge vor allem daran deutlich, dass Kaffeebäuerinnen und -bauern in Peru und Kolumbien bei gemahlenem Kaffee zwischen 11,6 und 24 Prozent des Endverkaufspreises erhalten, bei Kapseln und Pads aber nur zwischen 2,7 Prozent in Peru und 4,6 Prozent in Kolumbien und Äthiopien. Dazu steigen die Produktionskosten bei zunehmenden Belastungen durch Umweltzerstörung und den Klimawandel. „Nach unseren Schätzungen“, heißt es in der Studie, „liegen die Einkommen der Kaffeebäuerinnen und -bauern in Peru und Äthiopien weit unter der Armutsgrenze und sind im Jahr 2017 im Vergleich zu 2005 um 20 Prozent gesunken.“

