Karin Rådström, Daimler

Das Lastwagengeschäft, so hat man den Eindruck, ist reine Männersache. Bei Daimler ändert sich das bald. Ab 1. Februar wird die Führung der Daimler Truck AG weiblicher, zudem jünger und internationaler, wenn Karin Rådström in den Vorstand einzieht. Die 41-jährige Schwedin, die an der Königlich Technischen Hochschule Stockholm Industriebetriebslehre studiert hat, kommt vom Daimler-Konkurrenten Scania. Dort hat sie unter anderem das Geschäft mit vernetzten Fahrzeugen aufgebaut.

Im Vorstand der Daimler Truck AG ist Rådström künftig verantwortlich für Lastwagen der Marke Mercedes-Benz – und damit auch für das Lkw-Montagewerk im pfälzischen Wörth mit rund 10 300 Mitarbeitern. Der Mannheimer Standort hingegen, hier werden Lkw-Motoren gebaut, fällt unter die Verantwortung eines anderen Managers. Das ist organisatorisch bedingt.

Auf Rådström warten schwierige Aufgaben. Sie muss nicht nur den Vertrieb neu aufstellen, sondern ist auch als Saniererin gefordert. Denn das Unternehmen will Hunderte Millionen Euro beim Personal und bei variablen Kosten sparen. Gleichzeitig schlägt die Corona-Krise durch, die Absatzmärkte für Lastwagen gehen deutlich zurück. Und für die Transformation, die Umstellung auf alternative Antriebe, werden in den kommenden Jahren viele Milliarden Euro nötig sein.

