Karriere oder doch lieber ein Kind?

Mannheim.Französinnen bekommen schon seit vielen Jahren mehr Kinder als die Frauen in Deutschland, außerdem arbeiten sie häufiger in Vollzeit. Woran liegt das? Auf diese Frage gibt es einer Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zufolge gleich mehrere Antworten.

Während der französische Staat in der Vergangenheit viel Geld in die Kinderbetreuung investierte, wurde dies in der Bundesrepublik vernachlässigt. Deshalb – so eine zentrale Aussage der Studie – mussten sich die Frauen in der Bundesrepublik oft zwischen Kind und Karriere entscheiden. Eine Abwägung, die vor allem bei Frauen mit Universitätsabschluss und hohem Einkommen auf Kosten des Nachwuchses ging.

Reformen schlagen an

Diese Frauen brachten deshalb weniger Kinder zur Welt und schoben die Familienplanung oft auf. „Das spricht auch dafür, dass es in Deutschland schwieriger ist, den Nachwuchs mit der Karriere zu vereinbaren“, so ZEW-Forschungsprofessor Ralf Wilke, Mitautor der Studie. Französinnen erfüllten sich dagegen häufiger ihren Kinderwunsch und fingen zwischen den Geburten öfter wieder an zu arbeiten.

„Die höhere Geburtenrate in Frankreich liegt nicht an speziellen Vorlieben der Französinnen, sondern an wirtschaftlichen Erwägungen“, sagt Cäcilia Lipowski vom ZEW. „Das besser ausgebaute Kinderbetreuungsangebot in Frankreich vereinfachte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mütter in Frankreich mussten weniger berufliche Nachteile in Kauf nehmen als in Deutschland“, erklärt die Co-Autorin. Frauen in Frankreich blieben im Schnitt nicht nur seltener kinderlos, sondern hatten auch häufiger große Familien mit drei oder mehr Kindern. In Deutschland gibt es dagegen immer weniger Mütter mit mindestens zwei Kindern. „Mütter in Frankreich fangen zwischen den Geburten öfter wieder an zu arbeiten. Im Gegensatz dazu ist es in Deutschland üblicher, während der Elternzeit noch ein weiteres Kind zu bekommen“ sagt Wilke.

Allerdings bezieht sich der Zeitraum, den die Autoren untersucht haben, auf Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 1994 und 2007. Die Zahlen sind also veraltet. „Es gibt in Deutschland leider keine aktuelleren Datensätze, die alle relevanten Faktoren beinhalten“, bedauert Lipowski. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die Studie jetzt wertlos ist. „Offensichtlich waren die wirtschaftlichen Faktoren in der Vergangenheit ausschlaggebend. Es spricht wenig dafür, dass sich das seitdem grundlegend geändert hat“, sagt sie.

Die Tatsache, dass die Geburtenrate in Deutschland seit 2007 gestiegen ist, lässt sich deshalb nach Lipowskis Ansicht auch mit Reformen wie der Einführung des Elterngelds oder dem Ausbau der Kinderbetreuung erklären. „Deutschland nähert sich so betrachtet an Frankreich an.“

Mittwoch, 03.06.2020