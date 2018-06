Karstadt und Kaufhof sondieren

Anzeige

Wie eine mögliche gemeinsame Zukunft der Warenhausketten aussehen könnte, darüber gibt es unterschiedliche Signale. Ein Unternehmenskenner berichtete dpa, seiner Einschätzung nach lägen „alle Optionen“ auf dem Tisch – Kooperationen etwa bei IT und Logistik ebenso wie ein Gemeinschaftsunternehmen. Reuters berichtete, Karstadt könne eine Mehrheit von 51 Prozent an einem Gemeinschaftsunternehmen übernehmen. HBC behalte in diesem Fall mit 49 Prozent einen wichtigen Anteil an seinem Europa-Geschäft.

Einen Steinwurf entfernt

Karstadt-Eigentümer Benko liebäugelt seit Jahren damit, auch den Kaufhof in sein Warenhausimperium zu integrieren und durch den Zusammenschluss der Rivalen eine „Deutsche Warenhaus AG“ zu schaffen. Doch seine Anläufe zur Übernahme von Kaufhof waren immer wieder gescheitert.

Ein Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen könnte nach Einschätzung von Handelsexperten zu einem massiven Stellenabbau führen. Denn es würde nicht nur eine Konzernzentrale überflüssig, auch etliche Warenhäuser stünden möglicherweise zur Disposition. Schließlich liegen die Häuser der Konkurrenten zuweilen nur einen Steinwurf weit voneinander entfernt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018