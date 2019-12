Kartellamt zieht Bilanz

Unter anderem im Fahrradgroßhandel gab es verbotene Absprachen. © dpa

Bonn.Deutschlands oberste Wettbewerbshüter haben in diesem Jahr deutlich mehr Bußgelder wegen verbotener Kartellabsprachen verhängt als zuvor. Wie das Bundeskartellamt am Freitag in Bonn mitteilte, lag die Höhe der Gelder bei insgesamt 848 Millionen Euro. 2018 waren es 376 Millionen Euro gewesen und in den Jahren davor noch deutlich weniger. Allerdings lässt sich hieraus keine klare Tendenz ableiten. In der Vergangenheit lag der Wert schon einmal höher: 2014 verdonnerte die Behörde Firmen zur Zahlung von einer Milliarde Euro.

Die Bonner Behörde intervenierte in diesem Jahr zum Beispiel wegen Absprachen im Fahrradgroßhandel, beim Autostahl-Einkauf und bei der Stahl-Herstellung. Die Bußgelder richteten sich gegen 23 Unternehmen und Verbände sowie zwölf natürliche Personen. 16 Firmen hatten sich als Kronzeugen gemeldet und ausgepackt. Kronzeugen müssen entweder gar nichts zahlen oder nur relativ wenig – sie sind eine zentrale Informationsquelle für die Behörde, um gegen Kartelle vorzugehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.12.2019