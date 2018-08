Kaufen oder mieten ?

Symbolbild © Bubbers13/Getty Images/iStockphoto

Niedrige Zinsen, steigende Mieten – viele Menschen denken jetzt darüber nach, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Andere scheuen das Risiko und zahlen lieber weiter ihre Miete. Was besser ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Unser Redakteur Walter Serif verbindet in diesem Beitrag seine Meinung mit Fakten zum Thema.

Kaufen - Vorteile

Kündigung

...

Sie sehen 5% der insgesamt 7083 Zeichen des Artikels