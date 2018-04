Kaufhof-Belegschaft drohen Einbußen

Anzeige

Ist der Fortbestand des Unternehmens gefährdet?

Akut wohl nicht, glaubt man den Aussagen des Unternehmens. Doch warnte die Konzernspitze in einer Präsentation für die Gewerkschaft Verdi vor den mittel- und langfristigen Konsequenzen eines „Weiter so“: „Ohne Gegenmaßnahmen droht die Zahlungsunfähigkeit.“

Welche Zugeständnisse verlangt das Unternehmen von der Belegschaft?

Kaufhof hat bereits angekündigt, die Zahl der Mitarbeiter in der Kölner Zentrale sozialverträglich von 1600 auf 1200 zu reduzieren. Darüber hinaus will der Kaufhof-Chef jährliche Einsparungen bei den Personalkosten im hohen zweistelligen Millionenbereich. Denkbar wären etwa Kürzungen bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld, aber auch der Verzicht auf Gehaltserhöhungen. Im Gegenzug bietet Kaufhof Beschäftigungsgarantien.

Was sagen die Arbeitnehmer dazu?

Vor dem Einstieg in die Tarifgespräche will Verdi erst einmal gemeinsame Eckpunkte mit dem Unternehmen vereinbaren. Das von Kaufhof vorgelegte Sanierungskonzept habe zwar richtige Ansätze, doch gebe es eine Schieflage zulasten der Arbeitnehmer. „Den Arbeitnehmern einseitig in die Taschen zu greifen, ist keinesfalls akzeptabel“, betonte Verdi-Verhandlungsführer Bernhard Franke. Die Eigentümer seien in der Pflicht, ihre Verantwortung wahrzunehmen.

Hat Verdi eine starke Verhandlungsposition?

Nicht unbedingt. Denn die Gewerkschaft ist in einer schwierigen Situation. Der von der Kaufhof-Führung angestrebte Tarifvertrag wäre für die Beschäftigten zwar mit Lohneinbußen verbunden, aber die Arbeitsplätze wären dann wohl erst einmal sicher. Ohne eine Einigung sind weitere Stellenstreichungen dagegen wahrscheinlich. Um nicht über den Tisch gezogen zu werden, hat Verdi in den vergangenen Monaten die Bilanz der Kaufhauskette von einem Wirtschaftsprüfer durchleuchten lassen.

