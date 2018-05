Kaufhof will Waldhof-Investor

Anzeige

Mannheim.Den richtigen Riecher hatte Bernd Beetz, Investor und Mäzen des SV Waldhof Mannheim, schon oft in seinem Leben. 2001 zum Beispiel, als er sich auf den Chefsessel des Parfümherstellers Coty setzte. Der US-Konzern war damals in schwierigem Fahrwasser, die Strategie und Identität der Marke stimmten nicht. Dann kam Beetz und riss das Ruder herum. Die Umsätze vervielfachten sich während seiner Amtszeit.

Nun soll Beetz dabei helfen, die angeschlagene Warenhauskette Galeria Kaufhof wieder auf Kurs zu bringen. Gestern gab das Unternehmen bekannt, dass der gebürtige Sinsheimer neuer Chef des Aufsichtsrats werden soll. In der nächsten Sitzung am 6. Juni wird er als Vorsitzender des Kontrollgremiums vorgeschlagen.

Trendwende bis 2020

Der Kölner Konzern Kaufhof steckt in jener Krise, die auch die Warenhauskette Karstadt traf. Das Geschäftsmodell eines Kaufhauses, in dessen Regalen alles Mögliche zu finden ist, gilt als nicht mehr zeitgemäß – nicht zuletzt wegen des Internetgeschäfts. Kaufhof kämpft mit Umsatzrückgängen, schreibt rote Zahlen. 2015 kaufte die kanadische Hudson’s Bay Company den Traditionskonzern der Metro-Gruppe ab – eine Verbesserung der Geschäfte zeichnet sich unter dem neuen Mutterkonzern jedoch nicht ab. Kaufhof-Chef Roland Neuwald kündigte kürzlich eine Trendwende bis 2020 an. Beetz solle als erfahrener Handelsexperte „den eingeleiteten Sanierungs- und Transformationsprozess des Unternehmens überwachen“, teilte das Unternehmen gestern mit.