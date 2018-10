„Kaum im Geldbeutel bemerkbar“

Berlin/Rhein-Neckar.Stromkunden in Deutschland müssen trotz eines Rückgangs der Ökostrom-Umlage mit leicht steigenden Preisen rechnen – weil andere Bestandteile der Stromrechnung zulegen. Davon gehen Branchenexperten wie Mathias Köster-Niechziol vom Heidelberger Verbraucherportal Verivox aus. Schon im vergangenen Jahr sei Strom „für private Verbraucher in Deutschland europaweit am teuersten gewesen“.

Wichtiger Bestandteil

Die Energieversorger der Region sind am Kalkulieren. Doch: „Über die Preisentwicklung bei Energie können wir erst abschließend entscheiden, wenn alle Kostenbestandteile bekannt sind. Dies wird nach aktuellem Stand spätestens Mitte November der Fall sein“, erklärt ein Sprecher des Mannheimer Energieversorgers MVV. Auch die Stadtwerke Weinheim wollen in den kommenden Wochen entscheiden. Preisänderungen müssen Energieversorger mindestens sechs Wochen zuvor bekannt geben.

Die EEG-Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutschland sinkt zum zweiten Mal in Folge. Die Abgabe beträgt im kommenden Jahr 6,405 Cent pro Kilowattstunde, im Vorjahr waren es noch 6,79 Cent. Die Umlage ist ein wichtiger Bestandteil des Strompreises. Sie macht ungefähr ein Viertel aus und finanziert die festen Vergütungen, die Ökostrom-Produzenten für die Einspeisung ihres Stroms bislang unabhängig vom Marktpreis bekommen. Deswegen sinkt die Umlage oft, wenn die Strompreise im Großhandel steigen – und umgekehrt. Bestandteile des Strompreises sind aber daneben noch Steuern, weitere Abgaben und Umlagen sowie Produktionskosten und die Netzentgelte. „Wenn das eine sinkt, geht das andere meist hoch“, erklärt Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken in Bad Mergentheim. Als Beispiel nennt er die Offshore-Netz-umlage, über die Verbraucher die Kosten für den Anschluss von Windkraftanlagen vor den Küsten an das Hauptstromnetz tragen. Diese nun gestiegene Netzumlage gleiche die gesunkene EEG-Umlage mehr als aus, sagt Gehrig.

„Es ist zwar erfreulich, dass die EEG-Umlage zum zweiten Mal in Folge für private Verbraucher sinkt“, sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller. „Das macht sich für sie aber kaum im Geldbeutel bemerkbar, da die Börsenstrompreise parallel gestiegen sind.“ Es bleibe dabei, dass Privathaushalte einen Großteil der Kosten schulterten. Müller forderte, die Stromsteuer solle „nahezu“ abgeschafft, Privilegien der Industrie sollten reduziert und die Umlage teils aus Steuern gezahlt werden.

Die Ökostrom-Umlage war in den vergangenen Jahren meistens gestiegen. Sie steht oft im Mittelpunkt der Kritik an der deutschen Energiewende: also dem Umstieg auf Ökostrom vor allem aus Wind, Sonne und Biomasse. Rabatte gibt es für energieintensive Industriebetriebe, um deren internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden.

Selbst wenn einige Komponenten für die Berechnung noch fehlten – die GGEW Bensheim könne schon sagen, dass der Strompreis zum 1. Januar 2019 für „nahezu alle Kunden“ gleich bleibe, erklärt Vorstand Carsten Hoffmann. Auch die Ludwigshafener Pfalzwerke wollen die Preise zum 1. Januar in der Grundversorgung stabil halten. Darüber hinaus seien noch keine „seriösen Aussagen“ möglich. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018