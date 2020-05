Kaum Lust aufs Einkaufen vor Ort

Köln.Nachdem der Einzelhandel wochenlang geschlossen blieb, wird die Möglichkeit nun wieder vor Ort einkaufen zu können, kaum genutzt. So das Ergebnis des „Corona Consumer Check“ des IFH Köln. Demnach gaben 57 Prozent der Konsumenten an, Geschäfte, die nun wieder geöffnet sind, noch gar nicht besucht zu haben. Wenn diese vor Ort aufgesucht wurden, so meist aus einem konkreten Anlass (64 Prozent). Bei lediglich 21 Prozent war die Lust am Einkaufen und Stöbern ein ausschlaggebender Grund. Der Trend in Richtung Online-Shopping nehme der repräsentativen Umfrage zufolge weiter zu. mica

