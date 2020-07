KBA beantragt Staatskredit

Würzburg.Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA) möchte zur Absicherung der Corona-Folgen einen Staatskredit erhalten. Um die Stabilität zu stärken und die Flexibilität zu erhöhen, wolle das Unternehmen einen flexibel rückführbaren Kredit der staatlichen KfW Bank mit einem Volumen von bis zu 120 Millionen Euro beantragen. Dies teilte das Unternehmen, das auch einen großen Standort in Frankenthal hat, am Montag in Würzburg mit. „Während der Laufzeit des KfW-Kredits sind insbesondere keine Dividendenausschüttungen zulässig“, hieß es. Der Vorstand arbeitet derzeit zudem an einem neuen Spar- und Restrukturierungsprogramm.

Dabei werden verschiedene Szenarien geprüft. „Zusätzlich stehen Verbesserungen beim Capital und Cashflow neben der strategischen Ausrichtung auf den Verpackungsdruck und digitale Serviceangebote ganz oben auf der Agenda“, hieß es weiter. „Nach der Verabschiedung der Pläne zur Steigerung der operativen Ertragskraft und Performance der Unternehmensgruppe wird der Vorstand zeitnah über die Ziele sowie Kosten des Effizienzprogramms Performance 2024 berichten.“ Workingdpa

