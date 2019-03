KBA setzt auf Verpackungsdruck

Würzburg.Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA), der auch ein Werk in Frankenthal hat, hatte im vergangenen Geschäftsjahr mit Engpässen bei der Teilelieferung zu kämpfen. Die Auftragslage ist jedoch robust. Daher erwartet das Unternehmen für 2019 und darüber hinaus weiteres Wachstum. Die Kosten für die Wachstumsinitiative dürften die Marge im laufenden Jahr jedoch belasten, kündigte das Unternehmen gestern in Würzburg an. Die Aktie verlor am Morgen kurz nach dem Börsenstart mehr als elf Prozent. Mit einer verstärkten Konzentration auf den weniger konjunktursensiblen Verpackungsdruck will der Konzern seinen Umsatz bis 2023 auf rund 1,5 Milliarden Euro steigern, hieß es. red

