Kehrt Scholz vom Spardiktat ab?

Doch Eurogruppen-Chef Mario Centeno bremste allzu hochfliegende Träume: „Die endgültige Entscheidung über Schuldenerleichterungen wird zum Ende des Programms getroffen.“ Dabei kursierten im Kreis der 19 Euro-Finanzminister durchaus erste Vorschläge. Zunächst werde wohl noch eine größere Hilfstranche für das Land angepeilt, bekräftige der Chef des ESM-Euro-Rettungsfonds, Klaus Regling. Die solle jedoch genutzt werden, um eine Rücklage zu bilden, wenn Athen sich wieder auf eigenen Füßen an den Kapitalmärkten bewegen könne. Regling: „Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird unser Geld nicht mehr benötigt, um Haushaltsdefizite auszugleichen.“

Herausforderungen kommen noch

Dennoch fürchten die Geldgeber, dass Griechenland, sollte der Reformdruck wegfallen, mit dem Staatsumbau nachlässig wird. Deshalb, so Moscovici, gebe es Überlegungen, Schuldenerleichterungen an das Wirtschaftswachstum zu koppeln. Die Herausforderungen für den neuen Bundesfinanzminister kommen erst noch. Zwar verteilte Eurogruppen-Chef Centeno gestern schon mal ein vielsagendes Lob: „Olaf ist ein echter Europäer. Und ich bin überzeugt, dass er Deutschlands wichtigen Beitrag für eine robustere Eurozone vorantreiben wird.“

Scholz weiß, dass sich die Sozial- und Christdemokraten in Berlin auf Reformen der Währungsunion, auf einen Haushalt mit viel Spielraum für Investitionen und einen Europäischen Währungsfonds verständigt haben. Skepsis herrscht bei der Bundesregierung vor allem bei der Einführung einer gemeinsamen Haftung für Spareinlagen – ein zentraler Pfeiler der Bankenunion. Doch da scheint Scholz auf der Linie seines Vorgängers Schäuble zu liegen. In Sofia deutete er lediglich an, die Bankenunion solle weiterentwickelt werden. Was auch immer das heißen mag.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018