Kein klarer Krisen-Gewinner

Mannheim.Eine Person braucht zwei Rollen Klopapier pro Woche – schätzt das Schwedische Unternehmens Essity. Zur Hochphase der Corona-Krise haben viele großzügiger gehamstert. Später blickten die Verbraucher dann Woche für Woche in leere Supermarktregale.

Im Werk in Mannheim, der früheren Zellstofffabrik, produziert Essity die Rollen, nach denen sich die Deutschen im Lockdown sehnten. Neben Marken wie Zewa und Danke laufen auch Handelsmarken vom Band. Was hat die Krise bisher für Essity bedeutet, den größten Hersteller von Hygienepapieren in Europa?

„Wir haben im März und April sehr viel mehr Ware produziert“, so eine Konzern-Sprecherin. Ende Februar war der Absatz an Klopapier nach oben geschnellt. In einzelnen Wochen wurde mehr als doppelt so viel verkauft wie in der gleichen Kalenderwoche 2019, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervorgeht. Anfang April kam es zu Absatzeinbrüchen, nachdem die Badschränke prall gefüllt waren. Laut den Marktforschern von Nielsen lag die Nachfrage mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dann stieg der Bedarf langsam wieder: Ende Juni lag der Klopapier-Absatz demnach noch rund 20 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Homeoffice und mehr Hygiene

Dieses extreme Auf und Ab hat Essity laut eigenen Angaben nicht erlebt: Seit Beginn der Krise bis heute, so eine Sprecherin, würde der Toilettenpapier-Absatz für Endverbraucher durchgehend über dem Vor-Corona-Niveau liegen. Als Grund sieht der Konzern, dass weiter viele Menschen im Homeoffice arbeiten und das Hygienebewusstsein im Haushalt höher sei als vor der Krise.

Laut Geschäftsbericht des Unternehmens lag der Nettoumsatz bei Haushaltshygienepapieren – neben Toilettenpapier zählen dazu etwa auch Haushaltsrollen und Kosmetiktücher – im ersten Halbjahr knapp fünf Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Betrachtet man davon allein das zweite Quartal von April bis Juni bleibt nur eine Steigerung von rund zwei Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal. Die Verkäufe sind also gestiegen – aber in geringem Maß.

Auch sonst ist der Konzern Essity nicht der eindeutige Sieger der Pandemie: Dem Umsatzplus durch Endverbraucher-Hygienepapiere stünden temporäre Umsatzeinbußen bei Hygienepapieren für den Außer-Haus-Bereich gegenüber, erklärt die Sprecherin. Auch in Mannheim wird in geringen Mengen Toilettenpapier für die Außer-Haus-Marke Tork von Essity produziert, die unter anderem in Bürogebäuden und im Gastronomiebereich zum Einsatz kommt.

„Während der Hamsterphase haben wir davon ein wenig Produktionsvolumen auf unser Endverbraucher-Toilettenpapier verlagert“, so die Sprecherin. Inzwischen laufe alles wieder normal.

In extremer Form litt der Toilettenpapierhersteller Ille, der hauptsächlich Großabnehmer beliefert, unter der gesunkenen Nachfrage im Außer-Haus-Bereich. Bei Ille wurde das Personal mitten in der Krise in Kurzarbeit geschickt. Bei Essity war neben Hygienepapier für Großabnehmer auch die Sparte Medizinprodukte beeinträchtigt, etwa durch verschobene Operationen. Die Nachfrage habe in den letzten Wochen wieder angezogen.

Die Infektionszahlen steigen seit geraumer Zeit wieder – wird auch der Klopapier-Konsument nervös? „Aktuell deutet nichts darauf hin, dass die Menschen wieder beginnen, Hamstervorräte anzulegen“, so eine Essity-Sprecherin. Auch die Drogeriemarktkette dm sieht in ihren 2000 Märkten keinen neuen Anstieg bei der Klopapiernachfrage. „In den Monaten März und April haben wir enorme Nachfragen mit extremen Abverkaufsspitzen erlebt. Die Lage hat sich mittlerweile beruhigt und die Nachfrage konsolidiert, so dass wir keine Anzeichen für Bevorratungseinkäufe beobachten“, teilte die Kette mit. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.08.2020