Mannheim.Der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) beklagt große Verunsicherung unter den Kunden, wenn es um das Thema Heizöl geht – und kritisiert das Klimapaket der Bundesregierung. „Wir haben von der Politik noch keine klare Antwort und Richtung zu dem Thema“, sagte der VEH-Vorsitzende Thomas Rundel am Dienstag in Mannheim mit Blick auf die Zukunft von Ölheizungen. Der Verband geht aber davon aus, dass auch diese Anlagen klimaneutral werden können – also ohne Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2).

Nach Rundels Worten dürfen Besitzer von Ölheizungen ab 2026 keine neuen Kessel mehr einbauen. Sie müssten dann auf eine mit erneuerbaren Energien kombinierte Technik umsteigen. „Die Verunsicherung der Verbraucher ist groß“, sagte Rundel. Für die Anschaffung klimafreundlicherer Modelle solle es in der Zwischenzeit eine Prämie von 40 Prozent der Anschaffungskosten geben. Ausnahmen solle es für Gebäude geben, die nicht anders beheizt werden könnten.

„Für uns ist zunächst einmal wichtig, dass es kein allgemeines Verbot für Ölheizungen ab 2026 geben wird“, ergänzte VEH-Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke. Zumal die Wärmegewinnung auch mit einer Ölheizung klimaneutral möglich sei, wie Jörg Lenk, Referent für Technik- und Umweltfragen, erläuterte. Dabei setze man auf synthetisch produzierte Brennstoffe.

Ruf nach stärkerer Förderung

In diesen kämen Wasserstoff sowie Kohlenstoff aus der Atmosphäre oder Bio-Reststoffen zum Einsatz. Aus beiden Elementen ließen sich sogenannte „E-Fuels“ erzeugen, die sowohl in Heizungen als auch in Fahrzeugen zum Einsatz kommen könnten, erläuterte Lenk. Der VEH erwartet, dass durch schrittweise Beimischung synthetischer Heizstoffe die Ölheizung bis 2050 klimaneutral sei. Vor diesem Hintergrund müsse auch die Modernisierung von Ölheizungen in Kombination mit Dämmung und erneuerbarer Energie gefördert werden, wie es bei Gasversorgung schon der Fall sei.

Eine komplette Abkehr von der Ölheizung sieht der VEH kritisch. Rund ein Drittel der Baden-Württemberger heizten mit Öl. Gerade in Regionen ohne Gas- und Fernwärmeanschluss seien die Alternativen rar. Oftmals blieben nur Holz-Pellets – die größere Kessel und viel Platz für die Lagerung benötigten – oder Wärmepumpen.

Für Letzteres sei die Komplettsanierung des Gebäudes notwendig. Auf den Verbraucher kämen dafür schnell Kosten in sechsstelliger Höhe zu. Jeder sollte nach Rundels Auffassung entscheiden dürfen, wie er oder sie heizt. „Wir fordern Technologieoffenheit.“

In Deutschland versorgen nach Angaben des VEH 5,6 Millionen Ölheizungen 20 Millionen Menschen mit Wärme. Ein gutes Drittel (Stand 2018) des Primärenergieverbrauchs kommt aus dem Öl, gefolgt von Erdgas (24 Prozent) und den erneuerbaren Energien (14 Prozent). (mit dpa)

