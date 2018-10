„Keine Wachstumsmüdigkeit“ im Mittelstand

Frankfurt.Weder Handelskonflikte, Brexit, Turbulenzen um Italien noch der steigende Ölpreis können den deutschen Mittelstand beeindrucken. Er bleibt nach dem Rekordjahr 2017 mit einem Höchststand bei der Beschäftigung sowie dem stärksten Umsatzplus seit sechs Jahren ungebrochen optimistisch. Mehr als ein Drittel der Firmen rechnet bis 2020 mit weiter steigenden Umsätzen.

„Wir sehen keine Anzeichen von Wachstumsmüdigkeit im Mittelstand“, sagte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe gestern bei der Vorlage des Mittelstandspanels 2018. Ein neuer Beschäftigungsrekord sei in Sicht, und die Umsätze legten weiter zu: „Der Optimismus der Unternehmen bleibt groß.“ Einziges Manko laut Zeuner: Gewinn und Produktivität halten bei der Entwicklung nicht mit.

Seit zwölf Jahren steigt nach Angaben der bundeseigenen Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Beschäftigung im Mittelstand – auf 31,3 Millionen im vergangenen Jahr. Allein 2017 sorgten die Mittelständler für 418 000 neue Arbeitsplätze. Die Erwartungen auch fürs kommende Jahr seien positiv, so Zeuner: 32 Millionen Stellen seien mittelfristig greifbar. 15 Prozent der Unternehmen wollten im laufenden Jahr weitere Stellen schaffen, nur zehn hätten Kürzungen im Auge. Seit 2006, so Zeuner, seien im Mittelstand fünf Millionen neue Jobs entstanden, mehr als die Hälfte davon für Teilzeit-Beschäftigte.

Produktivität stagniert

Auch der Umsatz der Mittelständler zeigt weiter nach oben. 2017 war das Plus mit nominal 4,7 Prozent so hoch wie seit sechs Jahren nicht. Im Inland ergab sich ein Zuwachs von 190 Milliarden auf rund 4,2 Billiarden Euro. Auch im Auslandsgeschäft ist die Talsohle, so die Analyse der KfW, durchschritten. Der Umsatz legte um 30 auf fast 580 Milliarden Euro zu.

„Trotz der guten Lage und dem weiter vorhandenen Optimismus muss ich ein wenig Wasser in den Wein kippen“, schränkte Zeuner die positiven Nachrichten ein. Grund: Die durchschnittliche Umsatzrendite ist im vergangenen Jahr leicht von 7,3 auf 7,2 Prozent gesunken, die Produktivität stagniert. Ursache sei vor allem der starke Beschäftigungszuwachs und hier besonders im Dienstleistungsbereich. Anlass zur Sorge sei das aber nicht, schließlich habe die Rendite 2006 noch bei 5,6 Prozent gelegen.

Zumal die rund 3,8 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland im Schnitt auch sehr solide dastehen. Mit 31 Prozent liegt die Eigenkapitalquote so hoch wie nie zuvor. Darauf freilich sollten sich die Firmen nicht ausruhen, warnte Zeuner. „Das ist zwar ein Signal der Stärke, andererseits hinterlässt es im Lichte der sinkenden Zahl der Firmen, die investieren, einen faden Beigeschmack.“ Besser wäre, wenn mehr Unternehmen einen größeren Teil ihrer Gewinne für Innovationen, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle verwenden würden.

