Keine weiteren Erkrankten bei Unilever

Mannheim/Hamburg.Nachdem bei einem 38-jährigen Italiener des weltweit agierenden Unilever-Konzerns das neue Coronavirus nachgewiesen worden ist, gibt es keine weiteren Infektionen in diesem Unternehmen. Das teilte deren Sprecher Konstantin Bark in Hamburg auf Nachfrage der Redaktion mit. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass bei dem Mitarbeiter in der Fabrik in Casalpusterlengo (Italien) das Virus nachgewiesen wurde.

„Wir können nicht bestätigen, dass der Kollege, der erkrankt ist, andere Kollegen angesteckt hat. Im Gegenteil, es gibt keinen weiteren Fall“, betonte Bark. Die ersten Fälle der Erkrankung waren Anfang des Jahres in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. Das Virus kann die neue Lungenkrankheit Covid-19 auslösen. Die Sicherheitsvorkehrungen im Mannheimer Werk seien die gleichen, wie in allen anderen Standorten. Dazu gehöre, dass das Unternehmen eine Reiseeinschränkung erteilt habe. „Wir haben uns bei den Kollegen erkundigt, ob es Kontakte nach Italien gab. Zusätzlich, ob es Reisen in die entsprechenden Risikoländer gegeben hat“, erklärt Bark. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes zählt vor allem China zu den Risikoländern, insbesondere die Provinz Hubei.