Kempff folgt 2019 auf Niopek

Mannheim.Ab April 2019 wird Andreas Kempff (Bild) neuer Geschäftsführer bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und Leiter des „Hauses der Wirtschaft“ in Heidelberg. Verbunden damit ist die Führung des Geschäftsbereichs „Industrie, Innovation und Unternehmensförderung“. Kempff tritt die Nachfolge des stellvertretenden Hauptgeschäftsführers Wolfgang Niopek an. Niopek geht nach mehr als 30 Jahren IHK-Tätigkeit in den Ruhestand. Kempff ist derzeit noch Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein. Der studierte Volkswirt wurde 1967 in Hamburg geboren. be (Bild: IHK Südlicher Oberrhein)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018