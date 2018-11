Kettcar-Hersteller droht Aus noch diese Woche

Ense-Parsit.Dem Kettcar-Hersteller Kettler droht noch in dieser Woche das Aus. Wenn es nicht gelinge, kurzfristig eine Zwischenfinanzierung für das angeschlagene Unternehmen sicherzustellen, werde der Geschäftsbetrieb am Freitag eingestellt, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit – alle rund 750 Mitarbeiter würden dann entlassen. Kettler hatte bereits im Juli einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Ziel war eine Neuausrichtung mithilfe eines Luxemburger Investors. Der Investor warf allerdings das Handtuch, als die Heinz-Kettler-Stiftung nicht bereit war, seine Forderungen zu erfüllen. Kettler kämpft seit Jahren ums Überleben. Schon 2015 musste Insolvenz angemeldet werden, nach Abbau von rund 200 Stellen und dem Verkauf der Fahrrad-sparte gelang ein Neuanfang. dpa

