Kinderärzte wollen Zuckersteuer

Hirschhausen hat gerade für seine TV-Sendung Kinder in den Supermarkt geschickt. Sie sollten Lebensmittel kaufen, die extra für Kinder angeboten werden. Die seien mit einem Einkaufswagen voller Lebensmittel zurückgekommen, die zumeist der Kategorie Süßigkeiten zuzuordnen gewesen seien, erzählt von Hirschhausen. „Die Kalorien hätten ausgereicht, um ein Kind drei Wochen zu ernähren, allerdings schlecht.“ Oliver Huizinga von Foodwatch erklärt: „Die Gewinnmarge bei Süßigkeiten ist dreimal so hoch wie bei Obst und Gemüse.“ Nicht der Wirtschaft sei ein Vorwurf zu machen, dass sie diese Gewinne machen wolle. Die Regierung dürfe das aber nicht so laufen lassen.

Zwar versprechen immer mehr Einzelhändler, die Rezepturen ihrer Waren zu verändern und den Zuckergehalt in den nächsten Jahren zu mindern, doch bleibt das alles freiwillig. Südzucker, Europas größter Zuckerhersteller aus Mannheim, lehnt eine Zuckersteuer ab. „Wir müssen endlich von der Diskussion um einzelne Lebensmittelzutaten zu einer Kaloriendiskussion kommen“, hatte Vorstandschef Wolfgang Heer zuletzt in einem Zeitungsinterview gesagt. Wer mehr Kalorien zu sich nehme, als er verbrauche, lege an Gewicht zu – aber das gelte nicht nur für Zucker.

Andere Länder nehmen längst die Hersteller in die Pflicht. Jüngstes Beispiel ist Großbritannien. Dort gibt es schon seit Anfang April dieses Jahres eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. (mit jung)

