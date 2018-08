Kinohits füllen die Kassen von Disney

Anzeige

Burbank.Kriegsherr Thanos und Kollegen sei Dank: Der US-Entertainment-Riese Walt Disney hat den Gewinn im Frühjahr auch mithilfe von Kinohits wie „Avengers: Infinity War“ – im Bild Schauspieler Josh Brolin als Thanos – und florierender Vergnügungsparks kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Juni legte der Gewinn im Jahresvergleich um satte 23 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar zu. Disney kämpft mit der starken Konkurrenz durch Streaming-Anbieter wie Netflix, will jedoch bald mit einem eigenen Internet-Fernsehservice zurückschlagen. „Wir bewegen uns weiter mit Volldampf nach vorne“, sagte Vorstandschef Bob Iger. Eine wichtige Rolle beim Angriff auf Netflix und Co. solle auch die Übernahme großer Teile des Rivalen 21st Century Fox aus dem Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch spielen. BILD: dpa