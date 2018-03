Klägerinnen erstreiten Vergleiche

Anzeige

Mannheim.Kündigungsschreiben haben die 23 Frauen, die beim Heidelberger Wach- und Kontrolldienst Sohns (WKD) beschäftigt waren, nie erhalten. Gleichwohl verloren sie Ende September 2017 ihren Job, bei dem sie als Empfangsdamen bei SAP in Walldorf eingesetzt waren. WKD hatte den Mitarbeiterinnen damals mitgeteilt, dass für sie ein neuer Dienstleister zuständig sei, und sich dabei auf einen sogenannten Betriebsübergang berufen. Zehn der Frauen, die wochenlang in der Luft hingen und um Arbeitslosengeld kämpfen mussten, klagten auf Weiterbeschäftigung. Vor dem Mannheimer Arbeitsgericht endete gestern der Prozess mit Vergleichen.

Auftrag bei SAP verloren

„Weder die alte noch die neue Firma will sie haben“, umriss Arbeitsrichter Ralf Büschler die missliche Situation der Klägerinnen. Vor der 8. Kammer ging es um folgenden Sachverhalt: Als der Softwarehersteller SAP Empfangstätigkeiten am Walldorfer Firmensitz neu ausschrieb, bekam die Personalagentur Peepz den Zuschlag – der bisherige Dienstleister hatte sich nicht mehr beworben. WKD vertrat den Standpunkt, sein Nachfolger müsse die teilweise viele Jahre bei SAP tätigen Mitarbeiterinnen übernehmen – was Peepz ablehnte. Dass die gesetzlichen Voraussetzungen eines Betriebsüberganges erfüllt seien, bezweifelten auch Ulrike Zenke und Bernd Knauber von der IG Metall und rieten deshalb den von ihnen vertretenen Frauen zu einer Feststellungsklage, wer nun eigentlich Arbeitgeber ist.

In der Kammerverhandlung pochte freilich WKD nicht länger auf einen Betriebsübergang mit Personalübernahme, sondern erklärte sich zu Vergleichen bereit. Diese handelte das Arbeitsgericht mit den Parteien individuell aus. Dabei spielte beispielsweise eine Rolle, ob inzwischen ein neuer Job gefunden wurde oder nicht. Klägerinnen mit unbefristetem Vertrag erstritten zu ausstehenden Löhnen auf der Basis einer ordentlichen Kündigungsfrist zusätzlich kleine Abfindungen. Die vereinbarten Beträge variierten zwischen 200 und 8500 Euro. Ihre Weiterbeschäftigung erreichte eine derzeit nicht kündbare Mitarbeiterin in Erziehungsurlaub.