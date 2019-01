Klage gegen Alphabet

San Mateo.Der Verwaltungsrat des Google-Mutterkonzerns Alphabet ist wegen seines Umgangs mit sexueller Belästigung im Unternehmen und mit einem Datenleck von Aktionären verklagt worden. Alphabet wird eine „Kultur der Verheimlichung“ vorgeworfen, wie aus der bei einem Gericht im kalifornischen San Mateo eingereichten Klageschrift hervorgeht. Stellungnahmen von Alphabet oder Google gab es nicht.

Im Oktober hatte ein Bericht der „New York Times“ den Konzern erschüttert, laut dem Google schützend die Hand über Führungskräfte hielt, denen sexuelle Belästigung oder Nötigung vorgeworfen wurde. Die nun eingereichte Klage beschuldigt den Verwaltungsrat, 2014 und 2016 eine direkte Rolle bei diesen Vertuschungen gespielt zu haben. Zudem sei eine Panne bei Google Plus verschwiegen worden, durch die ein Nutzerdatenleck entstand. Google habe Schäden in Höhe von „Hunderten Millionen Dollar“ erlitten, so die Kläger. dpa

