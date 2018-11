Klagewelle trifft Kliniken

Mainz.Die Krankenkassen in Rheinland-Pfalz fordern in tausenden Fällen Geld von Klinikbetreibern für Behandlungskosten zurück. Auslöser ist das vom Bundestag beschlossene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. Demnach haben die Krankenkassen nur noch zwei statt vier Jahre Zeit, die Erstattung von Behandlungskosten von Krankenhausbetreibern einzufordern.

In den vergangenen Wochen sind dem Landessozialgericht zufolge deshalb mehr als 15 000 „zusätzliche, nicht vorhersehbare“ Klagen eingegangen. In Speyer wurden demnach etwa 8000, in Koblenz 4000 und in Mainz 3000 Fälle vor Gericht gebracht. „Seit Anfang des Monats sind rund 800 Klagen aus diesem Sachgebiet bei uns eingegangen“, sagte eine Sprecherin des Sozialgerichts Trier. Zum Vergleich: Die Gesamtzahl aller Verfahren in Trier habe sich im vergangenen Jahr auf 1400 belaufen. Wie das Gericht mit der Masse an Klagen umgehe, müsse noch geklärt werden. Wie viele Krankenhäuser verklagt werden und um welche Summen es geht, ist noch unklar. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz konnte die Auswirkungen der Klagewelle noch nicht abschätzen. dpa

