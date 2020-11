Klare Haltung, klare Worte

Berlin/Heidelberg.Der Heidelberger Familienunternehmer Rainer Dulger ist neuer Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) – und hat damit einen der wichtigsten Lobbyistenposten der deutschen Wirtschaft inne. Mit Dulger wird voraussichtlich ein neuer Ton beim BDA einziehen. Der 56 Jahre alte neue Arbeitgeberpräsident hat sich in den acht Jahren an der Spitze des Verbandes Gesamtmetall mit deutlichen Ansagen nicht zurückgehalten. „Für weniger Arbeit kann es nicht mehr Geld geben“ beschied der Industrielle zuletzt im Interview mit dieser Redaktion den Vorschlag des Tarifpartners IG Metall, bei schlechter Auslastung eine Viertagewoche mit Teillohnausgleich einzuführen.

„Fair im Umgang“

Dulger wurde am Donnerstag zum Nachfolger des langjährigen Arbeitgeberpräsidenten Ingo Kramer gewählt – der zwar in der Sache auch hart argumentierte, aber selten öffentlich laut wurde. In einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lobte Dulger die Corona-Krisenpolitik der Bundesregierung und verzichtete auf scharfe Angriffe. Er machte aber zugleich klar: Es komme nun darauf an, den Blick auf die Zeit nach der Krise zu lenken. Dulger forderte etwa, die Sozialabgaben langfristig unter der Marke von 40 Prozent zu halten, auch mit „Strukturreformen“ – die er aber nicht näher benannte. Merkel entgegnete, die Stabilisierung der Sozialabgaben sei ein wichtiges und richtiges Anliegen.

Seine Art beschreibt Dulger mit den Worten: „Sie können davon ausgehen, dass ich entschieden in der Sache und fair im Umgang sein werde.“ Und zu den Herausforderungen der Wirtschaft: „Unsere Grundwerte bleiben Eigenverantwortung, Chancengleichheit, Wettbewerb und unternehmerische Freiheit.“

Der bodenständige und gleichzeitig international orientierte Manager hat an der Universität Kaiserslautern studiert und als Doktor der Ingenieurwissenschaften abgeschlossen. Nach einer kurzen Tätigkeit bei Audi stieg der begeisterte Hubschrauberpilot 1992 in das Familienunternehmen ProMinent ein, das er seit 1998 gemeinsam mit seinem Bruder Andreas führt. Der im Jahr 1960 gegründete Hersteller von Dosier- und Spezialpumpen hat weltweit insgesamt 2700 Beschäftigte. Dulger ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Seit knapp 20 Jahren bekleidet Dulger zusätzlich Ehrenämter, zunächst im stark industrialisierten Baden-Württemberg. 2001 wurde er Vorsitzender der Südwestmetall-Bezirksgruppe Rhein-Neckar, 2009 Chef von Südwestmetall, bevor er schließlich 2012 an die Spitze von Gesamtmetall rückte. In dem Dachverband sind die Arbeitgeber deutscher Schlüsselbranchen wie Maschinenbau, Autoindustrie und Medizintechnik zusammengeschlossen. Mit der IG Metall ringt der Verband regelmäßig um die Arbeitsbedingungen von knapp vier Millionen Beschäftigten.

In seinem Unternehmen ist Dulger für die global aufgestellte Produktion zuständig. Eine Erfahrung, die er im politischen Berlin einbringen will, wie er dieser Zeitung zuletzt sagte: „Ich bin die vergangenen 25 Jahre durch die Welt geflogen, war mit Chinesen, Amerikanern, Russen und Europäern im Geschäft. Da kriegen Sie einen anderen Blick dafür, was wir in Deutschland richtig machen – und was vielleicht nicht.“

Wolf neuer Gesamtmetall-Chef

Dulgers Nachfolger als Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall ist der Unternehmer Stefan Wolf. Auf einer Mitgliederversammlung am Donnerstag wurde er einstimmig für zwei Jahre gewählt. Der 59-jährige Wolf leitete zuvor acht Jahre lang den Regionalverband Südwestmetall. Der promovierte Jurist ist zugleich Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Elringklinger aus Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen).

Der Verband vertritt die Interessen der Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie mit fast 26 700 Unternehmen und rund vier Millionen Beschäftigten. Derzeit stehen Tarifverhandlungen mit der IG Metall an. „Wir haben eine schwierige Tarifrunde vor uns“, sagte Wolf. „Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin sehr ernst und die Herausforderungen sind gewaltig.“ dpa/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020