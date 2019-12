Der Finanzmarkt ist in Bewegung gekommen. Grün gilt nicht nur als schick, sondern als wichtiges Aushängeschild, um Anleger für sich zu gewinnen. Immer häufiger fragen private, aber auch die großen Investoren nach Papieren, die nachhaltig sind – soll heißen: mit deren Kauf man einen Beitrag zu Klimaschutz sowie ökologischer Politik in Verkehr, Bau und Produktion leistet. Dieses neue Anleger-Verhalten löst in den Konzernetagen hektische Bemühungen aus – zumindest bei denen, die verstanden haben, dass ein grünes Image nicht nur der eigenen Reputation dient, sondern auch für neue Geldquellen sorgt.

Zehn Jahre nachdem die Europäische Investitionsbank in Luxemburg ihre ersten grünen Papiere ausgab, liegt der Marktanteil bei gerade einmal zwei Prozent. Beobachter, Wirtschaftsexperten, Banker und Anleger-Vertreter sind sich einig, dass es einen Schub geben wird. Die Einigung der EU auf Nachhaltigkeits-Kriterien dürfte dazu beitragen, weil sie dafür sorgt, dass eine große Gefahr bekämpft wird: das Greenwashing. Staaten, die Anleihen ausgeben, um damit Kohlekraftwerke zu modernisieren, ihre Atomkraft auszubauen oder Urwälder abzuholzen, werden umdenken müssen.

Der Markt braucht nun klare Regeln, um das Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wenn immer mehr Verbraucher zwar auf das Flugzeug nicht verzichten, aber die dadurch entstehende CO2-Belastung kompensieren wollen, muss sicher sein, dass das Geld tatsächlich für den Klimaschutz eingesetzt wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019