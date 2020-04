Kleine Firmen sollen profitieren

Darmstadt.Das Land Hessen will mit einem zusätzlichen Hilfsangebot für Kleinunternehmen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abfedern: Seit vergangenem Freitag können Firmen mit maximal 50 Vollzeit-Mitarbeiten, Selbstständige und Freiberufler das sogenannte Direktdarlehen „Hessen Mikroliquidität“ der Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) beantragen. Darauf macht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar am Montag aufmerksam. Das Darlehen zwischen 3000 und 3500 Euro wird nach Angaben der Kammer ohne Sicherheiten vereinbart und wird – für Mitglieder – mithilfe der IHK Darmstadt abgewickelt. Anträge von Handwerkern nimmt die Handwerkskammer entgegen, Freiberufler können sich direkt an die WIBank wenden.

Seit einer Woche läuft das Soforthilfeprogramm für Unternehmen in Hessen und richtet sich vor allem an Klein- und Kleinstunternehmer, Freiberufler und Selbstständige mit bis zu 50 Beschäftigten. Viele hätten sich bei der IHK Darmstadt über die Überlastung des Systems beim zuständigen Regierungspräsidium Kassel beschwert, erklärt Martin Proba, Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmen und Standort der IHK Darmstadt. Inzwischen habe das Präsidium die Kapazitäten angepasst. „700 Mitarbeiter beim Regierungspräsidium sollten bei einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 15 Minuten 19 000 Anträge pro Tag bescheiden können“, sagt Proba. Von Montag bis Freitag konnten nach IHK-Informationen jedoch 11 700 Anträge mit einer Gesamtsumme von 120,3 Millionen Euro bewilligt werden.

„Korrekturen möglich“

Die IHK Darmstadt fordert, „dass das Liquiditäts-Programm auch seinem Titel Soforthilfe gerecht wird. Ziel muss es sein, die Kleinunternehmen schnell zu unterstützen. Notwendige Korrekturen aus Sicht des Fiskus sind dann sicherlich mit der Steuererklärung 2020 möglich, denn die Soforthilfe muss dort angegeben werden“, so Proba. Auch dürften Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigten nicht vergessen werden, denn sie hätten keinen Anspruch auf Soforthilfe und passten nicht in die Programme für Großunternehmen.

