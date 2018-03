Anzeige

Zwischen Reden und Handeln liegen beim US-Präsidenten Donald Trump noch immer ein paar Welten. Grund zur Panik ist daher auch nach der jüngsten Drohung gegen die Autoindustrie nicht angezeigt. Eine hohe Zollschranke würde die deutschen Hersteller im Ernstfall zwar sicher empfindlich treffen. Doch existenziell abhängig sind sie von den Exporten in die USA nicht.

Die aufstrebende Weltmacht China ist zum Beispiel ein viel wichtigerer Kunde von Daimler, VW & Co. Und noch besteht die Möglichkeit, dass Trump von den eigenen Leuten wieder eingefangen wird. Denn auch die Autoriesen in den USA produzieren viel jenseits der eigenen Grenzen für den Heimatmarkt, vor allem in Mexiko.

Eine kleine Hoffnung auf deren Überzeugungsarbeit ist daher angebracht. Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, steht auf einem anderen Blatt. Die führende Wirtschaftsnation der Welt schert sich nicht um getroffene Vereinbarungen, ist unberechenbar geworden, kein auf Gemeinsamkeiten bauender Partner mehr. Heute sind es Stahlkocher und Autokonzerne, morgen vielleicht andere Branchen.