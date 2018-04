Kleine Läden müssen kämpfen

Anzeige

Fachgeschäfte immer seltener

Doch verteilt sich das Wachstum höchst ungleich. Größter Wachstumstreiber dürfte nach den Prognosen des HDE 2018 einmal mehr der Online-Handel sein – mit einem erwarteten Umsatzplus von rund zehn Prozent.

Für den stationären Handel mit seinen rund 450 000 Geschäften rechnet der HDE dagegen lediglich mit einem Wachstum von 1,2 Prozent. Das heißt: Bereinigt um die Preissteigerung von erwartet 1,5 Prozent dürfte der Umsatz dort trotz der guten Konsumstimmung real sogar leicht schrumpfen.

Und auch im stationären Handel gibt es eine klare Trennung zwischen Gewinnern und Verlierern. „Die Schere zwischen Groß und Klein geht weiter auseinander“, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Während zwei Drittel der Händler mit mehr als 100 Beschäftigten 2018 mit einem Umsatzplus rechnen, blicken die meisten kleinen Händler pessimistisch in die Zukunft. Bereits 2015 hatte der HDE gewarnt, dass bis zum Jahr 2020 durch die Umwälzungen im Einzelhandel – durch den Siegeszug des E-Commerce, die Alterung der Gesellschaft und die Landflucht – jeder zehnte Laden in Deutschland in seiner Existenz gefährdet sei. Bisher gebe es keinen Grund, diese Einschätzung zu korrigieren, sagte Genth.

Vor allem im ländlichen Raum, in kleineren Städten und in den Randlagen der Metropolen würden kleine Fachgeschäfte immer seltener – ob sie Textilien, Lederwaren oder etwa Glas und Keramik anböten, betonte der Branchenkenner. Nur der Lebensmittelhandel könne sich bislang noch recht gut behaupten. dpa

