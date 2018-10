Kleines Plus bei Prämien

Baden-Baden.Autobesitzer in Deutschland können nach Einschätzung der Hannover Rück 2019 mit stagnierenden Versicherungsprämien rechnen. Die Tariferhöhungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung dürften durch steigende Schadenfreiheitsrabatte im Schnitt praktisch ausgeglichen werden, sagte Hannover Rück-Manager Andreas Kelb gestern in Baden-Baden. In der Vollkasko dürfte die Durchschnittsprämie um weniger als ein Prozent steigen. Die steigenden Schadenssummen durch teurere Autoteile wie Sensoren in Stoßstangen und Außenspiegeln könnten Versicherer faktisch nicht auf die Prämien umlegen.

Als größter Kfz-Rückversicherer in Deutschland hat die Hannover Rück einen guten Einblick in die Preisgestaltung deutscher Versicherungsunternehmen. Im Gegensatz zu Preisvergleichsportalen wie Check24 und Verivox berücksichtigt sie nicht nur das Sparpotenzial für Versicherungswechsler, sondern auch die Beiträge von Autofahrern, die dem Anbieter treu bleiben. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018