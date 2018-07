Kleinfeld berät Prinzen

Anzeige

Riad.Der frühere Chef von Siemens und Arconic, Klaus Kleinfeld (Bild), wird Berater des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Von August an solle der 60-Jährige unter anderem am Umbau der saudischen Wirtschaft mitwirken. Das teilte die Projektgesellschaft der futuristischen Megastadt „Neom“ mit, deren Vorstandschef der deutsche Manager ist. Diesen Posten gebe er demnach auf. Er bleibe aber Mitglied des Vorstands. Der ehrgeizige Mohammed bin Salman gilt als eigentlicher Herrscher des ölreichen Königreichs. Er ist maßgeblich verantwortlich für die Wirtschaft des Landes und deren Umbau. Im Rahmen der „Vision 2030“ will Saudi-Arabien seine Abhängigkeit vom Öl verringern. Zu dem Projekt gehört auch „Neom“, eine Megastadt am Roten Meer, die größer als Mecklenburg-Vorpommern sein soll. Dort sollen Branchen wie Biotechnologie, Energie und Wasser oder Medien eine Heimat finden. dpa (BILD: dpa)