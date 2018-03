Kluger Politiker, glückloser Banker

Anzeige

Madrid.Wahrscheinlich war es der aufregendste Tag in seinem Politikerleben: Am 9. Juni 2012 musste Luis de Guindos (Bild), damals noch nicht einmal ein halbes Jahr im Amt, vor die Presse treten und eingestehen, dass Spanien um Rettung nachgesucht hatte. Das sagte er aber nicht so. Europa im Allgemeinen und Spanien im Besonderen sollten nicht noch nervöser werden, als sie es auf dem Höhepunkt der europäischen Finanzkrise ohnehin schon waren.

Und das Schönste an diesem Rettungsschirm, der keiner sein sollte: Er werde die Spanier nichts kosten. „Ganz im Gegenteil“, versicherte de Guindos. Da lag der Minister aber daneben.

Die spanische Bankenrettung, die er damals verkündete, hat die spanischen Steuerzahler nach Berechnungen der Banco de España bis heute etwa 42,5 Milliarden Euro gekostet. De Guindos ist trotzdem kein ganz schlechter Wirtschaftsminister gewesen.