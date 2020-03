„Können jede Hand gebrauchen“ - Branchen suchen zusätzliche Mitarbeiter

Rhein-Neckar.Viele Unternehmen mussten aufgrund der Coronavirus-Krise ihren Betrieb zurückfahren oder sogar ganz einstellen. Das bedeutet nicht bloß für die Unternehmen herbe finanzielle Verluste, auch die Beschäftigten leiden darunter. Manche Branchen brauchen dagegen gerade jetzt zusätzliche Mitarbeiter, um die Krise meistern zu können. Ein Überblick:

Landwirtschaft

Der Kreisbauernverband Rhein-Neckar sieht düstere Zeiten vor sich. „Dabei geht es nicht bloß um den Spargel“, erklärt Vorsitzender Wolfgang Guckert auf Anfrage. Auch das andere Gemüse müsse geerntet und gepflanzt werden. „Was nicht geerntet oder gesät wird, fehlt dann später im Angebot“, sagt Guckert. Dass es momentan möglicherweise Arbeitssuchende in Deutschland geben könnte, die bei den Landwirten einspringen könnten, reiche nicht aus. „Diesen enormen Bedarf an Arbeitskräften können wir hier in Deutschland nicht decken.“

Guckert selbst, der einen Betrieb im Mannheimer Norden hat, wartet momentan auf seine Arbeiter aus Osteuropa. „Einige Rumänen sind schon per Flugzeug hergekommen“, sagt er. Um den dramatischen Erntehelfer-Mangel im Spargelanbau zu entschärfen, ist die Pfalzmark-Genossenschaft in Mutterstadt ab sofort als Vermittler aktiv. Interessierte Helfer könnten sich dort online bewerben und würden direkt an Betriebe weitergeleitet.

Logistik

Auch in der Logistik werden händeringend Mitarbeiter gesucht. Das betrifft zum einen die Lieferung von Lebensmitteln, aber auch die Online-Händler. Amazon reagiert: „Wir schaffen aktuell 350 zusätzliche neue Voll- und Teilzeitstellen in unseren Logistikzentren und in unserem weiteren Logistiknetzwerk in ganz Deutschland, um der steigenden Nachfrage der Menschen gerecht zu werden“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Wie viele Stellen genau für das Logistikzentrum in Frankenthal vorgesehen sind, konnte er nicht sagen. „Wir wissen, dass viele Menschen wirtschaftlich betroffen sind, da Arbeitsplätze in Bereichen wie Hotels, Restaurants und Reisen als Teil dieser Krise wegfallen“, sagte der Sprecher aber. „Wir möchten, dass diese Menschen wissen, dass wir sie in unseren Teams willkommen heißen, bis sich die Dinge wieder normalisieren und ihr früherer Arbeitgeber in der Lage ist, sie weiter zu beschäftigen.“

Lebensmittelhandel

Mit den größten Bedarf an Arbeitskräften hat derzeit die Lebensmittelbranche. Dabei geht es einerseits um Mitarbeiter an den Kassen, aber auch in den Lagern. „Wir können gerade jede helfende Hand gebrauchen“, hatte der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, Christian Böttcher, am Freitag gesagt. In einer Mitteilung von Rewe etwa wird Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Gruppe, mit folgenden Worten zitiert: „Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben.“ Das ginge direkt in dem Markt, in dem man tätig werden wolle. Aldi Süd hat eine Webseite für Interessenten eingerichtet. „Hier bieten wir Bewerbern die Möglichkeit, sich unkompliziert zu bewerben“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Im Lebensmittelhandel ist es laut dem Sprecher der Mannheimer Arbeitsagentur, Denny Krupp, nicht sehr schwierig, kurzfristig Menschen einzustellen. „Die Einarbeitung dauert nicht so lange, man braucht keine bis wenige Vorkenntnisse.“

Gesundheit und Pflege

Nicht nur in Krankenhäusern werden momentan Helfer gesucht. „Der Pflegeaufwand ist in Corona-Zeiten gestiegen“, erklärt Krupp. „Wegen der höheren Hygienevorschriften, aber auch, weil man sich mehr Zeit für die Patienten nehmen muss – denn viele können ja keinen Besuch mehr empfangen.“ Hier wird die kurzfristige Einstellung allerdings schwierig. „Man wird keine ungelernten Kräfte am Menschen arbeiten lassen, das geht nicht“, erklärt Krupp.

