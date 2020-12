Kompromiss mit Ungarn und Polen

Brüssel/Warschau.Im Streit um die Blockade des EU-Haushalts hat Deutschland mit Ungarn und Polen einen Kompromiss ausgehandelt. Die Verständigung sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, zu dem von Polen und Ungarn kritisierten Rechtsstaatsmechanismus eine Zusatzerklärung zu verabschieden. In ihr soll unter anderem festgehalten werden, welche Möglichkeiten Ungarn und Polen haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen zu wehren. Die beiden Länder befürchten, dass der Mechanismus darauf abzielt, ihnen wegen umstrittener politischer Projekte Mittel kürzen zu können.

Mit Spannung wird erwartet, ob die anderen 24 EU-Staaten dem von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ausgehandelten Kompromiss zustimmen. Eine endgültige Einigung könnte es beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel geben. Bei dem Treffen soll es außerdem um neue Klimaschutzziele und mögliche weitere Sanktionen gegen die Türkei gehen.

Zu Details gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Nach dpa-Informationen soll über die Zusatzerklärung aber etwa klargestellt werden, dass Ungarn und Polen den neuen Mechanismus vom Europäischen Gerichtshof überprüfen lassen können. Zudem ist geplant festzuhalten, dass sich in umstrittenen Fällen auch der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs mit dem Thema beschäftigen muss.

Förderungen stehen auf dem Spiel

Die Grundsatzeinigung auf den Kompromissvorschlag war am Mittwoch von Polens Vizeregierungschef Jaroslaw Gowin bestätigt worden. Bereits am Dienstag hatte Ungarns Regierungschef Viktor Orbán gesagt, man sei nur noch „einen Zentimeter“ von einer Lösung entfernt. Am späten Mittwochnachmittag führten dann die ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel eine erste Diskussion darüber.

Länder wie die Niederlande und Luxemburg hatten gewarnt, dass eine Einigung nicht zu einer Verwässerung des geplanten neuen Verfahrens zur Ahndung von Rechtsstaatsverstößen in der EU führen dürfe. Ungarn und Polen wollten dies aber mit ihrer Blockade erreichen.

Sollte nur ein Staat die Einigung ablehnen, wird der EU vermutlich ab Januar nur eine Art Nothaushalt zur Verfügung stehen. Viele Programme aus Bereichen wie Forschung, Gesundheit und Bildung könnten nicht starten. Zudem müsste ein Weg gefunden werden, um das geplante 750 Milliarden Euro schwere Corona-Konjunkturprogramm ohne Polen und Ungarn zu organisieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020