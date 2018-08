„Konflikte nehmen zu, aber das Geschäft nicht ab“

Anzeige

Wiesbaden.Die Exportnation Deutschland hilft sich selbst: Angetrieben von der Konsumlust der Verbraucher im Inland hat der Konjunkturaufschwung im zweiten Quartal trotz internationaler Handelskonflikte an Tempo gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte gegenüber den ersten drei Monaten 2018 um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt gestern anhand erster Daten in Wiesbaden mitteilte. Das war etwas mehr als von Ökonomen erwartet. Das BIP gibt den Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft an.

„Der Konjunkturboom in Deutschland ist ein Phänomen: Die Konflikte um uns herum nehmen zu, aber das Geschäft trotzdem nicht ab“, analysierte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA.

Zum Jahresanfang war die Wirtschaft laut jüngsten Zahlen um 0,4 Prozent gewachsen und damit etwas stärker als zunächst berechnet. Experten gehen davon aus, dass sich der Aufschwung in diesem Jahr fortsetzt. Die Handelskonflikte, die vor allem von den USA angeheizt werden, sehen sie allerdings mit Sorge.