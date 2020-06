Konjunktur bricht ein

Ludwigshafen.Pfälzischen Industrie- und Handelsunternehmen macht die Corona-Pandemie schwer zu schaffen. Der wirtschaftliche Einbruch sei deutlich härter als in der Finanzkrise 2008/2009, teilt die IHK Pfalz in Ludwigshafen mit. Der Konjunkturklimaindex ist demnach so stark zurückgegangen wie noch nie. „Der Corona-Effekt betrifft nahezu alle Branchen“, heißt es zur jüngsten Umfrage.

Mehr als 40 Prozent der Betriebe klagen über eine schlechte aktuelle Geschäftslage; im Gastgewerbe sind es aufgrund der staatlich angeordneten Schließungen und Einschränkungen nahezu 100 Prozent. Restaurants etwa war das wichtige Geschäft an Ostern und Muttertag weggebrochen. Allerdings sieht zugleich gut ein Drittel der befragten Betriebe über alle Branchen hinweg die Geschäftslage als befriedigend an und knapp ein Viertel als gut. Die positiven Rückmeldungen kommen vor allem von Dienstleistern – und aus der Industrie. Hier prägen Chemie-Unternehmen (BASF, AbbVie) und Maschinenbauer (Daimler, Opel) die pfälzische Wirtschaft. Im Lkw-Werk von Daimler in Wörth wurde die Produktion zuletzt wieder Stück für Stück hochgefahren.

Für die kommenden zwölf Monate rechnet mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen mit einer ungünstigen Geschäftsentwicklung, allen voran Gastgewerbe und Handel. Rund ein Drittel erwartet eine gleichbleibende Entwicklung, 13 Prozent erwarten eine bessere.

Früher häufig genannte Risiken wie Fachkräftemangel oder Arbeitskosten sind nun zweitrangig. Dafür wachsen die Sorgen bei Exportbetrieben: Fast zwei Drittel rechnen mit einer schwächeren Auslandsnachfrage. Zuletzt wurden 66,5 Prozent der in der Pfalz hergestellten Güter in alle Welt geliefert. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Investitionen: Rund die Hälfte der befragten Firmen will wegen Corona weniger Geld in die Hand nehmen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020