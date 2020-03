Konkurrenz für die „Apotheken Umschau“

Mannheim. Für viele Verbraucher ist der Apothekenbesuch ohne Griff nach einem Zeitschriften-Klassiker undenkbar. Seit mehr als 60 Jahren liefert die „Apotheken Umschau“ Tipps gegen Schlafstörungen, weiß, was bei anhaltenden Magenproblemen zu tun ist und empfiehlt ihren Lesern eine ausgewogene Ernährung als Basis für ein gesundes Leben. Die Zeitschrift erscheint alle zwei Wochen und erreicht - laut Angaben des Wort & Bild Verlags - eine Auflage von rund 8,9 Millionen Exemplaren und fast 19 Millionen Leser. Bei den kostenlosen Gesundheitsmagazinen ist die „Umschau“ in Deutschland unangefochtener Marktführer.

Doch inzwischen haben mehrere Verlage und Unternehmen zum Angriff auf den Platzhirsch geblasen. Seit April 2019 publiziert der Burda-Verlag die Zeitschrift „My Life“, die nach Angaben des Verlags neben Gesundheitsjournalismus auch auf die Themen Fitness, Schönheit, Reise und Unterhaltung setzt. Nun veröffentlicht auch der Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix gemeinsam mit der Funke Mediengruppe ein kostenloses Gesundheitsmagazin: Ab Mai erscheint „deine Apotheke“. Die Zeitschrift soll 84 Seiten umfassen und, so ein Phoenix-Sprecher, die Themen „Gesundheit, Beauty, Mode, Lifestyle und Unterhaltung“ umfassen - und sich dabei ausschließlich an Frauen richten (wir berichteten). „Wir haben eine Marktlücke erkannt“, erklärt der Phoenix-Sprecher, „unser Themenspektrum bietet Apotheken und den weiblichen Endkunden einen hohen Mehrwert“.

In der öffentlichen Wahrnehmung fristen die Apothekenmagazine ein Nischendasein, aber die zunehmende Zahl an Neuerscheinungen zeigt, dass der Markt lukrativ ist - obwohl der Endverbraucher nichts für die Hefte bezahlen muss. Wie sich die neue Zeitschrift finanziert, dazu will sich der Phoenix-Sprecher nicht äußern. Auskunftsfreudiger ist dagegen eine Sprecherin des Wort & Bild Verlags, der die „Apotheken Umschau“ veröffentlicht: „Apotheken kaufen die Hefte direkt bei uns. Darüber finanzieren sich unsere Kundenmagazine auch über Anzeigen.“

Bei „My Life“, das eine Auflage von 2,3 Millionen hat, sieht man das Aufkommen eines neuen Konkurrenten auch mit dem eigenen Erfolg verbunden. „Der Markt der Apothekenzeitschriften war vor dem Eintritt von ,My Life‘ in der Hauptsache von einem Anbieter, der ,Apotheken Umschau’, bespielt. Wir haben für den Start eines gesunden Wettbewerbs gesorgt. Und es zeigt sich, dass dieses Feld auch für andere attraktiv erscheint“, so Kay Labinsky. Der Geschäftsführer von Burda Life ist überzeugt, dass sein Verlag „den Apotheken eine moderne und frische Alternative“ auf dem Zeitschriftenmarkt biete.

Apotheken zahlen für Hefte

Beim Wort & Bild Verlag reagiert man gelassen auf die zunehmende Konkurrenz: „Offenbar ist die Apotheke auch für Verlage interessant, die über Mode oder Lifestyle berichten wollen. Uns als größtes Gesundheitsmagazin ist ein anderer Aspekt wichtig: Die Information und Aufklärung der Kunden über Gesundheitsthemen“, teil eine Verlagssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. 18,82 Millionen Menschen würden die „Apotheken Umschau“ monatlich lesen. „Sie ist das Gesundheitsmagazin in Deutschland“, so die Sprecherin.

Dass der Kunde die Wahl zwischen vielen verschiedenen Zeitschriften hat, ist aber unwahrscheinlich, denn für die Apotheken ist der Vertrieb keineswegs umsonst. „Alle Hefte zeichnet aus, dass der Apotheker für das Angebot bezahlt. Man entscheidet sich oft für ein Magazin“, berichtet eine Sprecherin des Apothekerverbandes Baden-Württemberg. „Die Zahl der Gesundheitsmagazine ist eine Kostenfrage. Wer mehrere abonniert hat, muss dafür ein paar Hundert Euro im Monat zahlen“, sagt Beate Keller.

Die stellvertretende Leiterin der Mannheimer Kurpfalzapotheke spürt, dass mehrere Verlage um die Gunst der Apotheken buhlen. „Es gibt immer wieder Firmen, die Zeitungen für ein halbes Jahr anbieten. In der Hoffnung, dass wir sie anschließend kostenpflichtig bestellen.“

Fatih Oral, der die Mannheimer Europa-Apotheke leitet, hatte schon mehrere Hefte zur Probe ausliegen. „Wenn ich merke, dass die Kunden wenig Interesse haben, lehne ich die Angebote lieber ab, anstatt sie kostenpflichtig zu bestellen.“

Für Phoenix und die Funke Mediengruppe werden die Monate nach dem Markteintritt von „deine Apotheke“ spannend. „Wie Apotheken und Kunden letztendlich auf das Magazin reagieren, wissen wir natürlich noch nicht“, so der Sprecher. Der Plan sieht vor, das Heft nach einer kostenlosen Einführungsphase auf kostenpflichtig für die Apotheken umzustellen. Bis dahin, so die Hoffnung der Herausgeber, sollte „deine Apotheke“ das Interesse der Kundinnen nachhaltig geweckt haben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020