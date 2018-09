Krank in Teilzeit – Unternehmen offen

Mannheim.Irgendwann wird es öde. Bei längeren Krankheitsphasen fällt so manchem Arbeitnehmer die Decke auf dem Kopf. Da kann es besser, und je nach Leiden auch gesünder sein, wieder ins Büro zu gehen. Und solange Kollegen nicht angesteckt werden, profitiert auch der Betrieb.

Die Mediziner des Ärzteverbands Marburger Bund schlugen deshalb in dieser Woche eine neue Form der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor, eine Art Teilzeit-Krankschreibung. Die Idee dabei ist, dass Beschäftige eben nur so viele Stunden im Betrieb verbringen, wie es für ihre Genesung förderlich ist.

Flexible Modelle

Ein Gedanke, der bei Unternehmen der Region auf großes Interesse stößt. „Jede Art der Flexibilisierung im Arbeitsleben begrüßen wir ausdrücklich“, lässt Cawa Younosi, Deutschland-Personalchef des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, mitteilen. „Wir stehen offen einer solchen Teilkrankschreibung gegenüber, auch wenn wir bei uns angesichts von Vertrauensarbeitszeit- und Ort keinen dringenden Handlungsbedarf sehen.“

Auch beim Pharmakonzern Merck in Darmstadt würde man die Regelung begrüßen. Den Ansatz, im Falle einer Krankheit in Teilzeit zu arbeiten, bewerte man positiv, teilt ein Sprecher mit. Man versuche, flexible Arbeitsmodelle anzubieten. Da passe eine Teilzeitkrankschreibung gut. Beim Weinheimer Mischkonzern Freudenberg wolle man konkrete Entscheidungen zu einem solchen Modell abwarten, bevor man Auswirkungen auf den Konzern prüfe, teilt eine Sprecherin mit.

Neu ist die Idee des Marburger Bunds nicht. „In der Arbeitsmedizin wird intensiv darüber diskutiert“, sagt Hans Drexler, Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. „Wenn man so etwas angeht, braucht man Feldforschung.“ Drexler fordert, dass man Studien erstellt, mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern spricht, die rechtlichen Rahmenbedingungen prüft. Denn: „Grundsätzlich ist die Idee gut.“ Der Marburger Bund bringt eine Teilzeit-Krankschreibung vor allem bei psychischen Leiden ins Spiel. Drexler geht da mit. „Die längsten Ausfälle in Betrieben gibt es wegen psychischer Erkrankungen.“ Bei einer Depression etwa, könne es eher förderlich sein, wenn ein Patient zur Arbeit geht, anstatt zu Hause zu bleiben. „Arbeit strukturiert den Tag, sie stellt soziale Kontakte her“, so Drexler. Das trage zur Genesung bei. „Beschäftigung ist damit auch ein wesentlicher Teil der Erhaltung von Gesundheit.“ Bei der Umsetzung sieht er aber Schwierigkeiten. Irgendjemand müsse schließlich feststellen, wie lange der erkrankte Arbeitnehmer für welche Tätigkeiten eingesetzt werden kann. „Wer beurteilt den Arbeitsplatz?“ Der Betriebsarzt komme dafür schon einmal nicht infrage. „Das könnte das Vertrauensverhältnis zum Arbeitnehmer stören.“ Der Hausarzt hat wiederum kein genaues Bild vom Betrieb. Denkbar wäre, die Arbeitszeit an die Gefährdungsbeurteilung zu koppeln, die jedes Unternehmen für den Arbeitsplatz anfertigen muss. Momentan müsse diese den behandelnden Ärzten aber nicht ausgehändigt werden, sagt Drexler.

