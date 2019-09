Kreative aus der Region gesucht

Mannheim.Die Idee ist durchdacht, die Herzen der Beteiligten brennen für das soziale Projekt – doch fehlt es vielen gemeinnützigen Organisationen an Mitteln und Kompetenz, das Vorhaben angemessen zu präsentieren und umzusetzen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg bietet ihnen deshalb in einer „Nachtschicht“ Hilfe an. Am 16. Oktober werden ab 16 Uhr ausgewählte Projekte für den guten Zweck von Kreativen aus der Rhein-Neckar-Region in Mannheim betreut.

Zeit, Wissen und Erfahrung

Vergangene Woche wählte eine Experten-Jury von den eingereichten 28 Projekten aus der Region acht aus. Bisher fehlt es allerdings an ausreichend Helfern aus dem Kreativ-Sektor – wie etwa Designern, Grafikern, Textern oder Programmierern. Denn pro gemeinnützigem Projekt sind drei Experten beispielsweise aus Werbeagenturen eingeplant. Diese spenden kein Geld, sondern ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrung. In einer achtstündigen Zusammenarbeit werden aus den fünf Kompetenzfeldern Marketing, Gestaltung, Multimedia, IT und Beratung passende Konzepte für die Projekte erarbeitet.

Die Einsendungen waren vielfältig und decken verschiedene Schwerpunkte ab, so der Paritätische Wohlfahrtsverband. Die Bürgerstiftung Wiesloch etwa setzt sich für Kinder- und Jugendförderung ein. Für das Projekt „Du bist Demokratie!“, das Jugendliche in den 9. Klassen von Realschulen an Politik heranführt, soll ein Konzept zur Rekrutierung von Studierenden als AG-Leiter erarbeitet werden.

Eine Imagebroschüre für das Interkulturelle Bildungszentrum Mannheim (Ikubiz) wird am 16. Oktober mit Hilfe von Experten überarbeitet und modernisiert. Das Ikubiz berät Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Um Sportler aus olympischen und paralympischen Sportarten auf die nächsten Spiele in Tokio vorbereiten zu können, erhofft sich der Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein-Neckar Athletenförderung ein Fund-raising-Konzept aus der „Nachtschicht“.

Andere Projekte wiederum wünschen sich Orientierungskonzepte für baulich gleiche Wohnbereiche, einen optimalen Auftritt in Sozialen Netzwerken oder ein Logo. Doch auch ein Kinderbuch zum Thema Vielfalt und Inklusion sowie ein umfangreiches PR-Konzept stehen auf der Liste.

In Stuttgart hat die erste baden-württembergische „Nachtschicht“ im vergangenen Jahr 25 Kreative gefunden, die insgesamt 200 Stunden Arbeit gespendet haben. Unterstützt wird die „Nachtschicht“ in Baden-Württemberg unter anderem vom Wirtschaftsministerium, unter der Schirmherrschaft der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Partner in der Rhein-Neckar-Region ist neben der Stadt Mannheim und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg auch der Marketing Club Rhein-Neckar. Der „Mannheimer Morgen“ hat die Medienpartnerschaft übernommen.

„Freiwillige Kompetenzspenden sind ein moderner und sehr wirkungsvoller Ansatz unserer Unternehmen aus der Kreativbranche“, sagt Hoffmeister-Kraut. Die Idee stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Hier wurde 2004 das Projekt „8-i“ ins Leben gerufen. Seit 2009 wird das Konzept international kopiert, 2014 hat es auch Berlin übernommen.

Vorteile für beide Seiten

Aus dem Projekt ergeben sich Vorteile für beide Seiten: Die gemeinnützigen Organisationen können in der „Nachtschicht“ konkrete Aufträge direkt erledigen und die Ergebnisse auch sofort nutzen. Das kann zum Beispiel eine sinnvolle Kommunikationsform nach außen sein – durch Broschüren und andere Infomaterialien wird ihre Arbeit sichtbarer gemacht und ihr Angebot anschaulich vermittelt. Neben dem offensichtlichen Plus, sich gemeinnützig einzusetzen und eine Plattform für ihr gesellschaftliches Engagement zu erhalten, können Kreativfirmen ihr Netzwerk weiter ausbauen. Unternehmen aus der Region Rhein-Neckar, die sich beteiligen möchten, haben noch bis zum 10. Oktober Zeit, sich zu bewerben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019