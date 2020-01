Kreuzfahrer trotzen der Klimadebatte

Stuttgart.Ungeachtet der negativen Luftschadstoff- und Klimabilanz der Kreuzfahrtriesen jubelt die Branche über erneut markant steigende Passagierzahlen. Der deutsche Ableger des internationalen Kreuzfahrtverbands CLIA in Hamburg präsentierte nun die Branchenzahlen für die ersten drei Quartale 2019: Demnach waren 5,4 Millionen europäische Passagiere von Januar bis September 2019 per Kreuzfahrtschiff auf den Weltmeeren unterwegs, acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ganz an der Spitze des Wachstums: der deutsche Markt, der im europäischen Vergleich mit 1,77 Millionen Passagieren nicht nur der stärkste blieb, sondern mit plus 18 Prozent auch den größten Zuwachs erzielte.

Eine Entwicklung, die sich auch auf der Reise- und Touristikmesse CMT in Stuttgart und ihrem Sonderbereich „Kreuzfahrt- und Schiffsreisen 2020“ niederschlägt. Aber die Botschaft des Klimaschutz-Protestjahres 2019 ist sichtlich in der Branche angekommen. An nahezu jedem Messestand der großen Anbieter und in den Prospekten finden sich gut sichtbar Hinweise auf eine verbesserte Ökobilanz der Ozeanriesen.

„Nachhaltigkeit ist für uns ein großes Thema, alle unsere Schiffe fahren mit Marinediesel statt mit Schweröl“, wirbt etwa Karin Kilian vom Veranstalter Hansa Touristik beim Vortrag auf der Veranstaltungsbühne. Tatsächlich seien Klimaaspekte bei der Buchung aber nur „ein bisschen gefragt“, berichtet Reiseanbieter Christian Baumann aus seiner Praxis. Der gelernte Nautiker und ehemalige Kreuzfahrtschiffsoffizier hat sich ganz auf Kreuzfahrt-Vermittlung ausgerichtet und einen guten Marktüberblick. „Die Reisenden sind zwar sensibilisiert für das Thema, aber viele Fragen dazu kommen nicht“, sagt Baumann.

Doch was ist dran an den Werbesprüchen von der klimaneutralen Kreuzfahrt? „Es muss sich keiner Illusionen machen. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, eine Kreuzfahrt mit einem guten Klimaschutzgewissen zu machen“, sagt Sönke Diesener, Referent für Verkehrspolitik beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), „nur ein kleiner Teil der Flotte wird zunehmend sauberer.“ Laut dem aktuellen Kreuzfahrtranking des Nabu setzt der Großteil der Branche weiterhin auf Schweröl und verzichtet auf den Einsatz von Abgastechnik.

