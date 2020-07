Krise trifft Brauer der Region

Mannheim.Auch die Brauereien in der Metropolregion kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Eichbaum aus Mannheim hat die Pandemie zuerst im Export zu spüren bekommen: „Zunächst war das Asiengeschäft betroffen, später dann andere Regionen“, berichtet Holger Vatter-Schönthal, Marketing-Leiter der Privatbrauerei. Dann kam der Lockdown: Mit der Schließung des Gastgewerbes war auch die Brauwirtschaft über zwei Monate stark getroffen.

Der Fassbierabsatz brach ein, die Fixkosten blieben. Seit Mitte Mai läuft das Geschäft wieder an, aber sehr unterschiedlich: „Manche Gastronomen berichten auch nach der Öffnung von 50 Prozent Einbußen gegenüber Vergleichsmonaten“, heißt es bei Eichbaum.

Kleinere Betriebe sind stärker vom Gastgewerbe abhängig – wie etwa die Heidelberger Brauerei. „Wir haben einen Fassbieranteil von 85 Prozent, deshalb trifft uns die Krise besonders hart“, erklärt Geschäftsführer Michael Mack. Fassbier sei mit vielen Vorinvestitionen und langen Pachtverträgen mit Gastronomen verbunden. „Wenn Erträge dann nicht kommen, ist es eine schwierige Geschichte“, erklärt Mack.

Die Plankstädter Brauerei Welde macht 30 Prozent ihres Umsatzes in der Gastronomie. Neben der vorübergehenden Schließung von Restaurants und Bars während des Lockdowns muss sie – wie viele andere Brauereien – auch die Absage zahlreicher Veranstaltungen verkraften. Als „sehr stark regional verwurzelte Brauerei“ ist Welde laut Sprecherin Susanne Schacht von dem Wegfall von Straßenfesten, Public Viewing und Co. deutlich getroffen.

Distelhäuser kann zulegen

Großveranstaltungen wie das Mannheimer Stadtfest oder die Fußball-EM machten sich normalerweise spürbar im Ausstoß bemerkbar, bestätigt auch Eichbaum-Marketingleiter Vatter-Schönthal. Letztere könne einen Absatzzuwachs von bis zu zehn Prozent erbringen. Das Fatale in der Corona-Krise: „Der Ausfall kann nicht nachgeholt werden, wie zum Beispiel bei einem Pkw-Kauf.“

Im Handel machten die Brauereien in der Krise unterschiedliche Erfahrungen: Die Heidelberger Brauerei verzeichnete trotz eines anfangs kurzen Aufschwungs einen Rückgang von 70 Prozent. Die Kunden hätten sich erst eingedeckt und später aus den Beständen gelebt. Bei der Brauerei Distelhäuser in Tauberbischofsheim sei der Absatz im Einzelhandel dieses Frühjahr deutlich über Vorjahresniveau gewesen, berichtet unterdessen Geschäftsführer Christoph Ebers: „Es gab Tage, da war die Nachfrage so groß, dass wir nicht mehr alle Märkte beliefern konnten.“

Die Corona-Krise stieß auf eine vorbelastete Branche: Obwohl Bier ein Alltagsprodukt ist, geht der Konsum seit den 1990er Jahren stetig zurück. Der Einbruch des Bierabsatzes habe „ein seit Gründung der Bundesrepublik nie da gewesenes Ausmaß“ erreicht, erklärt Marc-Oliver Huhnholz, Sprecher des Deutschen Brauer-Bunds. Er treffe in Deutschland 1500 überwiegend handwerklich und mittelständisch geprägte und von Inhabern und Familien geführte Brauereien. Die Umsätze in Brauereien mit mehr als 30 Mitarbeitern seien in den ersten vier Monaten des Jahres im Schnitt um 22 Prozent zurückgegangen, bei kleineren Brauereien sogar um ein Drittel.

Kurzarbeit geht zu Ende

Einen Stellenabbau plant aktuell keine der befragten Brauereien. „Aus heutiger Sicht wird das nicht der Fall sein“, so Mack von der Heidelberger Brauerei. „Wir versuchen das, wenn nötig, anders zu kompensieren: umstrukturieren, eventuell den ein oder anderen Mitarbeiter umqualifizieren.“ Auch die Kurzarbeit neigt sich dem Ende zu, seit Juli ist etwa das Team von Eichbaum wieder komplett.

Bei Distelhäuser suche man aktuell kreative und für Kunden sichere Lösungen, um den Einbruch in der Gastronomie aufzufangen. Auch das neue Welde-Format „Durstiger Donnerstag“ – eine virtuelle Bierprobe – entstammt dieser Zeit. Die Corona-Krise, so heißt es bei Welde, habe man – bis jetzt – mit einem „tiefblauen Auge“ überstanden.

