Kritik an Antikörper-Heimtest

Karlsruhe/Stuttgart.Ein Pieks, ab zum nächsten Briefkasten und kurze Zeit später die Gewissheit: Habe ich bereits eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden? Die Drogeriemarktkette dm macht dies möglich – und wirbt damit groß auf der Startseite ihres Onlineauftritts.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg prüft jedoch, ob dieses Testkit für Zuhause gegen die Medizinprodukteabgabeverordnung (MPAV) verstößt. Die MPAV besagt, dass sogenannte In-vitro-Diagnostika, also Tests, die zum Beispiel durch Blutproben erfolgen, nur an medizinisches Fachpersonal abgegeben werden dürfen – und nicht an Laien zur Selbstdiagnose. Das Ministerium hält nun Rücksprache mit den zuständigen Behörden und prüft, welche Angaben der Hersteller zu dem konkreten Test gibt.

Die Drogeriemarktkette verweist auf die Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums, das zwischen zwei Testszenarien unterscheidet: „Ein Schnelltest, der direkt zu einem Ergebnis beim Anwender zu Hause führt, darf demnach wegen dieses Verbotes nicht an Laien abgegeben werden. Dagegen ist die Abgabe eines Probenahme-Sets für die spätere Durchführung eines Tests in einem Labor nicht von dieser Abgabebeschränkung erfasst“, teilt Sebastian Bayer, Geschäftsführer im Bereich Marketing mit.

Länder überwachen Verordnung

Auch der Landesapothekenverband Baden-Württemberg weiß um diese Differenzierung des Bundesgesundheitsministeriums. „Die Länder sind jedoch für die Umsetzung der Abgabeverordnung zuständig“, so Pressesprecher Frank Eickmann.

Anfang September hat ein anderer Corona Antikörper-Test für Aufsehen gesorgt. Der Test „AProof“ von Adversis Pharma darf in Berlin und Sachsen in Apotheken verkauft werden – in Baden-Württemberg jedoch nicht, so Eickmann. Der Test des Herstellers „cerascreen“, der bei dm vertrieben wird, unterscheidet sich nach Auffassung des Landesapothekenverbandes nur marginal von „AProof“: „Bei beiden wird eine Blutprobe in einem Behältnis an ein Labor geschickt, das diese auswertet.“ Bevor geklärt wird, ob dm die Antikörpertests verkaufen darf, „müssen die Behörden zuerst die Zuständigkeit herausfinden“, so Eickmann. Der Unternehmenssitz liegt zwar in Baden-Württemberg, der Vetrieb erfolgt jedoch online deutschlandweit.

Der Landesapothekenverband Baden-Württemberg sieht durch die Drogeriemarktkette zudem das Wettbewerbsrecht verletzt. Sprecher Eickmann wundert sich, ob „für dm andere Rechtsnormen als für öffentliche Apotheken gelten.“ Der Verband habe sich an die Wettbewerbszentrale gewandt. Eickmann räumt ein: „Wir können mit jeglicher Entscheidung leben, solange sie fair getroffen wird.“

Probe am selben Tag verschicken

Und was ist mit der praktischen Anwendung des Tests durch Laien? Bereits im Eintrag im Online-Shop greift dm der Gebrauchsanweisung vor – so soll die Blutprobe nur sonntags bis dienstags entnommen und noch am selben Tag verschickt werden, damit sie für das Labor nutzbar ist. Mögliche Fehlerquellen sieht der Landesapothekenverband darin, dass die Probe falsch entnommen oder durch den Postweg zu Schaden kommen kann.

dm stellt klar, dass durch einen etwaigen positiven Antikörpertest nicht auf eine Immunität gegen Sars-CoV-2 geschlossen werden kann. Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin zu befolgen. „Sollten Kunden verunsichert sein, empfehlen wir, Rücksprache mit einem Arzt zu halten“, erklärt das Unternehmen auf Anfrage. Eickmann räumt ein, dass er nicht weiß, welche Erläuterungen der Patient zum Testergebnis bekommt. Er ist jedoch der Ansicht: „Normalerweise interpretieren Mediziner Tests. Laien könnten das Ergebnis – auch unbewusst – missverstehen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020