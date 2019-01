Kritik an Befristungen bei Amazon in Frankenthal

Ludwigshafen/Frankenthal.Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die hohe Anzahl an befristeten Mitarbeitern im neuen Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal. Die meisten Beschäftigten hätten kurze Arbeitsverträge von ein paar Monaten, sagt Stefan Prinz, Gewerkschaftssekretär bei Verdi in Ludwigshafen. „Amazon pickt sich die Mitarbeiter heraus, die genehm sind, und wer nicht mehr passt, wird aussortiert.“

Entsprechend

...